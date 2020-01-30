竊案 53%偷住家／防竊 可諮詢治安風水師

住家防竊要領

2020-01-30 05:30:00

〔記者鄭景議／台北報導〕竊盜案一直是我國犯罪類型的大宗之一，即使近年犯罪類型轉變，但在刑事局統計前年度的我國全般刑案中，竊盜仍佔全般刑案17.74%，排名第三，僅次於毒品及公共危險，其中住宅竊盜仍是民生竊盜的最大宗，佔竊案53%。

刑事局資料顯示，2018年我國發生3008起住竊案件，最多的地區是新北市，有688件，台北市居第二，有443件。3008件中有2583件當年破案，破獲率85.87%；案件發生時間頻率最高的則是中午12時至下午5時之間，佔所有住竊26%。

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警方指出，民眾在家時間長短與住宅被竊有明顯相關，尤其都會地區小家庭，白天準時離家上班上課，下午往往無人在家形成空窗期，但民眾並非出遠門，心態上反而不會加倍提防，鬆懈下容易被歹徒得逞，下午時段成為宵小下手的最佳時機。

警方表示，各警察分局長期都有「治安風水師」諮詢服務，針對民眾住宅硬體設施，例如門、鎖、窗材質的優劣與裝置的方式是否得宜、固定是否妥當，使用方法是否正確等，進行專業評估；有好的防竊硬體設施，可延長小偷破壞時間、侵入時間或逃逸的時間，進而防止竊案發生，也大大提升竊賊被逮捕的機會。

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