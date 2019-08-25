吃不下親戚持分 可向法院聲請分割

2019-08-25

〔記者吳政峰／台北報導〕祖產如何處置，常是許多繼承人「心中的痛」，該買該賣總有不同意見，律師翁偉倫建議，若真的無法達到共識，或一人吃不下其他人的持分，不如下定決心「分家」，向法院聲請「現地分割」，請法官依照持分比例分割土地。

若祖產是建物，不太可能切成兩半，可改聲請「變價分割」，請法官拍賣房屋，再依持分比例領取拍賣價金，此時，如果不希望祖產外流，亦可以「優先承購權」拍下其他人的持分。不過，如果只有自己「不想」賣祖產，但其他持分人缺錢，向法院請求「變價分割」拍賣，祖產恐難保。

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