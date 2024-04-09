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基警開4槍擊破車胎阻毒蟲逃竄 議員頒贈禮盒慰問金

基隆市議員呂美玲（左）今天下午到基隆市一分局南榮路派出所慰勞警員邱柏文（中），致贈一盒蘋果禮盒與慰問金，力挺第一線執法同仁，並與所長王冠竣一同合影。（記者林嘉東攝）

基隆市議員呂美玲（左）今天下午到基隆市一分局南榮路派出所慰勞警員邱柏文（中），致贈一盒蘋果禮盒與慰問金，力挺第一線執法同仁，並與所長王冠竣一同合影。（記者林嘉東攝）

2024/04/09 15:46

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警一分局警員邱柏文6日巡邏時，為了追捕1輛違規車輛，果斷掏槍連開4槍擊破輪胎，及時遏阻駕駛兔脫，還在車內查獲查獲毒品、漁槍等違禁品，用槍時機得宜，深獲長官肯定。基隆市議員呂美玲今（9）天特別至派出所慰勞邱員，致贈一盒蘋果禮盒與慰問金，力挺第一線執法同仁，並讚許邱員嚴正執法，展現公權力、有效嚇阻不法。

基隆市警一分局南榮路派出所警員邱柏文6日上午9點30分巡邏至龍安街、精一路時，見一輛違停白色轎車上前盤查；未料，駕駛不僅不停車受檢，反加速逃竄，邱員騎警騎一路在後追趕至忠三路21號前，見白色轎車受困在車陣中，欲再倒車逃竄，立即停妥警騎，掏槍連開4槍，擊破左前輪的輪胎。

邱員開槍擊破輪胎，阻止違停車輛逃竄後，查出駕駛為45歲的陳姓男子，車上還有2名女性友人。警方隨後在他車上查獲3.04公克安非他命與1把漁槍，另查出陳男車子的車牌還是跟別人借來掛上，陳男車子的牌照早已被監理單位註銷。警訊後，將陳男依違反毒品危害防制條例與槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

基隆市議員呂美玲今天下午1點30分，到南榮路派出所慰問邱柏文辛勞，頒發邱員慰勞金與一盒蘋果禮盒。呂美玲讚許邱員鍥而不捨的執法精神，邱員嚴正執法，展現公權力，有效遏阻不法，期盼派出所同仁出勤都能平平安安。

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