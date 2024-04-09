百包毒品塞包內！ 18歲「小蜜蜂」無照駕車攜毒又吸毒

南市警二分局在路上攔到吸毒又攜毒的18歲郭男，包包內有破百包毒品，懷疑他是替毒犯運毒的「小蜜蜂」。（民眾提供）

2024/04/09 16:40

〔記者王捷／台南報導〕疑似當「小蜜蜂」替毒犯運毒的郭姓男子無照駕車沒繫安全帶開快車，被南市二分局南門派出所員警吳宗懋與同事攔下，但郭男熊抱隨身背包，自稱沒安全感，不過警員見夾鏈袋一角露出包外，後來郭男辯不過警員，打開包包受檢，警員根本連查都不用查，因為包內塞了破百包的毒咖啡與K毒，訊後將他依法移送。

18歲的郭男高中才剛畢業，但他沒有考大學，也不找正常工作，疑似當毒販的「小蜜蜂」，9日凌晨2時許被警方攔到。知情者透露，最近許多「小蜜蜂」被攔到時，都是背一個後背包，包內都裝了大約50到100包的毒品，而且很多人從未成年就開始替毒犯運毒。

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郭男被攔下盤查時，員警從車窗看見郭男慌張將一包疑似毒品的物品藏入駕駛座下，且下車時神情慌張，郭男緊抱著背包，背包拉鍊處還外露一包疑似毒品的夾鏈袋，經過警方盤問後，郭男才打開車門與背包，警方檢獲毒品，包括80多包毒咖啡、10多包K毒，加起來破百包。

被查到大量毒品後，郭男在現場直呼這些毒品都是他自己要用，沒有替誰運送或轉讓，但讓警方驚訝的是，他驗尿後有毒品反應，顯示郭男不僅攜毒還吸毒，而且還沒有駕照，因為郭男吸毒後駕車，符合公共危險罪，因此除了毒品罪外，警方還多辦一條公共危險、扣車，同時也開出無照駕車的違規罰單，希望郭男以後能悔改轉往正途。

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