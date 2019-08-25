曾嗆讓房子變凶宅 7旬藥師砍死病妻

2019-08-25

親友透露 他為祖產官司嗆聲

〔記者張軒哲／台中報導〕73歲宋姓藥師最近為了家族間的房產紛擾情緒不寧，甚至曾揚言「讓房子變凶宅」。沒想到昨天情緒爆發，涉嫌持菜刀砍死病妻後自刎，目前在加護病房救治中。

驚見婆婆慘死 三媳婦報警

命案發生在台中市豐原區一間藥局。據了解，昨日上午宋家次子外出運動，菲傭外出購物，三媳婦在一樓廚房發現婆婆癱坐輪椅，右頸有一處約10公分刀傷，血流滿地，頸動脈被割斷，已明顯死亡，地上留有菜刀，緊急報警。

藥師自砍頸部 一度拒就醫

警消到場後，發現除了宋妻死亡，宋姓藥師癱坐二樓浴室，頸部兩道刀傷，但他情緒激動、拒絕就醫，由警方強制將他送至衛福部豐原醫院救治。豐原醫院指出，宋男到院時意識清楚，傷口處理後，於加護病房插管觀察。

這間在豐原第一市場旁的老藥局約有40年歷史，宋翁與妻子育有3子1女，老藥師退休後，藥局由未婚的次子接手經營，其他3名子女皆已婚嫁住他處，長子跟三子夫妻有時也會回家探視居住，家中還僱請一名菲籍移工協助照護。

妻中風失智 鄰稱夫妻感情佳

鄰居指出，宋妻中風5年多，有失智情況，夫妻感情還不錯，平時由宋翁跟外傭照護。鄰居不排除宋翁有心情上的問題，繼而想到妻子病痛纏身，不捨她因病受苦，做出殺妻行為。宋家子女昨天全趕回藥局誦經，宋母遺體午後被移靈至殯儀館。

宋家親友透露，藥局地處豐原鬧區，是宋家祖厝，祖厝分產官司纏訟4年多，宋翁若要獨自吃下親族共有房產，要拿出不少錢出來，根本無力負擔，與親友一直無法達成共識，日前宋翁曾揚言「讓房子變凶宅」，家人以為只是隨口說出，沒想到一語成讖。

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