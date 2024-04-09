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理財專家楊世光被盜名 72歲老翁險遭騙走45萬

楊世光是財經媒體人出身，主持的youtube理財節目很受歡迎。（資料照）

楊世光是財經媒體人出身，主持的youtube理財節目很受歡迎。（資料照）

2024/04/09 15:51

〔記者王捷／台南報導〕知名理財專家楊世光遭冒名詐騙，72歲林姓老翁在網路上看到投資理財廣告，以高獲利、低風險、精準操盤等話術吸引投資，加入自稱「楊老師」的LINE群組後，被洗腦匯款投資，還好8日要轉帳時被行員發現，警方也到場勸說，才阻止林翁被騙走45萬。

曾任新黨要職的楊世光赴中主持YouTube理財節目「金錢爆」很受歡迎，2019年時還宣布代表新黨參選2020總統大選，但因未能達到聯署門檻而作罷，2019年回台後繼續主持YouTube節目。

但是，林翁不曉得自己遇到的「楊世光」不是真正的楊世光。他前往銀行想提款45萬元想投資，行員覺得他一次轉45萬又不知道投資標的是什麼，所以覺得很可疑，因此向警方報案，警二分局民權所員警莊民誠、陳科志獲報到場，經了解發現林翁原來是受「楊世光」洗腦，但林翁卻不知這位「專家」是詐騙集團假扮，也是詐團慣用的手法。

林翁向警方說，之前在臉書看到一則投資廣告，標榜高獲利、低風險等吸引語，點選連結後加入一名自稱「楊世光」的楊老師的通訊軟體群組。群組中「楊老師」不斷聲稱自己熟悉投資內線，還允諾代操盤賺錢，林翁被楊老師的話術欺騙，想匯款45萬元委給對方投資操盤。

還好行員很快就發現異狀通報警方，警方告訴林翁「楊老師」是詐團假扮，勸說很久，林翁放棄匯款，同時提醒民眾，網路上標榜免費獲利的投資理財管道，多半是詐騙集團運作，切勿上當受騙。如有疑問，可撥打165專線或110報案諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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