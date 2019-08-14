喂，119嗎？失火了…可憐姊妹花 求救中命喪火窟

2019-08-14

鐵皮違建 房東是父好友

〔記者鄭景議、郭安家／台北報導〕台北市北投區一場惡火，造成一對姊妹花殞命！昨凌晨4點多，明德郵局對面汽車修理廠2樓鐵皮屋竄出火苗，頓時濃煙密佈阻礙逃生，36歲及33歲劉姓姊妹受困沒有窗戶的鐵皮房間內，附近民眾驚醒通報警消，2個小時後撲滅火勢，發現兩姊妹躺在房內，全身遭煙熏，送醫後雙雙不治。

據悉，該棟鐵皮屋為違建，藍姓房東與劉姓姊妹的父親是好友，一樓15年前租給汽修廠開業，藍男住2樓，年初時搬出，將2樓租給劉姓姊妹的父親，平時由姊姊居住，妹妹則與丈夫在屏東恆春從事飯店業，昨特地來台北出差開會，借宿姊姊家，不幸遇上火劫。

妹出差來借宿 不幸遇劫

警消指出，起火時，妹妹一度以手機與消防局勤指中心通話求救，中心人員要她冷靜，並欲指導她逃生，卻在一聲驚呼後，通話突然中斷，通話過程不到2分鐘；消防員架梯破壞鐵皮進入2樓，在房間內發現兩姊妹躺在房間內，性命垂危。

警消研判，起火點可能位於劉女住處後方，起火後延燒一旁公寓，消防局說，鐵皮屋建築火勢蔓延速度本就很快，加上汽修廠有不少易燃物，火勢才一發不可收拾。

警方聯絡房東及劉姓姊妹的父親，不過兩人都在中國，父親聽聞噩耗連忙搭機趕回台灣，妹妹的丈夫及婆婆傍晚趕至台北，走進派出所時神情難過，眼眶泛淚不發一語。

汽修廠梁姓老闆指出，前一天他6點半就關門了，場內雖停有兩輛車，但一輛已報廢，一輛是鄰居車借放，沒有正在修繕的車輛，關門後也沒有還在使用的電器；消防局還在釐清起火原因。

台北市建管處發言人洪德豪指出，該汽車修理廠屬1994年以前建造的既存違建，已拍照列管在案，未來屋主若要修繕依法不得再超過原始高度及面積；至於2樓隔間是否符合規定，近日建管處將再派員現勘查處。

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