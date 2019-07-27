徐昌錦：制度問題未刻意不公

2019-07-27

〔記者張文川、吳政峰／台北報導〕高等法院刑事庭長周盈文昨直指最高法院書記官長徐昌錦說謊，下午受訪時並強調，徐讓他們夫妻十分失望；對此，徐昌錦昨晚回應表示，他絕對沒有說謊，周盈文是他的好朋友，所以事發後才去找他溝通，希望不要任意揣測而傷害司法，若有分案不均也是制度問題，並非刻意不公，既然監察院已在調查，就靜待調查結果，今後不再回應此事。

徐昌錦說，周盈文是他形同手足的好朋友，才去找周溝通，希望在事情沒有查明之前，不要任意揣測並發表傷害司法的言論，避免楊絮雲和司法兩敗俱傷，當時周提及父母罹患重病，需要人照顧，所以楊會以公婆生病為由，請求調回高等法院。

當初確有調查 未發現問題

徐昌錦強調，他並非以分案不公為由，找周協調，因為當時尚未進行內部調查，如何認定分案就是不公？所以當下他有同意周盈文會進行調查，請周靜待調查結果。

徐昌錦指出，他確實有積極調查，並請參與分案事宜的行政同仁說明，提出報告並附上證據，這些都可詢問當時被調查的同事；但是調查結果是，分案的同事確實並非出於惡意，如果有分案不均，也是分案方式和制度的問題，並非分案時刻意不公平。他將初步調查結果告訴周盈文，但這結論與周的主觀期待不符，周不接受，並非他怠惰不調查。

如今靜待監院調查結果

徐昌錦表示，監察院既已在調查，就應靜待調查結果，避免被誤會干擾監察院調查，所以他不再回應。徐昌錦強調，其實最高法院也因為此事的發生，進行檢討，為示分案的公開透明，成立分案室，此部分的改革，也要感謝楊絮雲法官。

一名最高法院法官受訪挺徐，他表示，基於審判公正，各級法院都不得「指定分案」，最高法院亦然，僅有「保密分案」；依人工分案程序，每個案件上面僅有編號，無從得知裡面是什麼案，應無法把特定案件指定分給特定法官。

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