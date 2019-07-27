最高院院長鄭玉山 負評一波波

2019-07-27

〔記者張文川／台北報導〕監察委員昨直搗最高法院調查分案疑雲，最高法院院長鄭玉山雖非約詢對象，但自從鄭玉山接掌最高法院以來，負面評價一波波，分案風波更將負評推至最高點，如今監委調查將告一段落，最快兩個月內就會有調查結果，結局是替鄭玉山背書還是打臉？備受矚目。

最高法院法官黃瑞華去年四月曾公開投書，指出鄭玉山作風強勢，主持刑事會議時常率先表態，再逐一垂詢法官見解，一旦鄭自己在少數方，即久議不決，甚或撤回提案，而會中明明有人反對，會議紀錄卻記成「一致決」；且他為求績效，提案以結案為目標，縱使不合法，也鍥而不捨。

投書又指，鄭還規定上過媒體的案件，合議庭最好都要寫結案新聞稿，且新聞稿須經書記官長、院長審核通過，判決主文才能公告，以致出現評議結束到主文公告，有數小時落差的奇特現象。

黃也轉述院內傳言，指鄭玉山曾分批召集從高院調來最高法院辦事的法官「集體訓勉」，曉諭新進法官要好好表現，不要被他「記點」，就像鼓勵小朋友一樣要法官當個乖寶寶，有法官感受到不被尊重。

去年上半年鄭玉山頻「中槍」，去年五月八日最高法院舉辦性別平等座談會，鄭玉山在最後的雙向溝通時間時竟說，最高法院的庭長和法官，刑事庭男比女多，但民事庭女比男多，明年民事庭女比男多的情況「會更惡化」。

鄭的司訓所十八期同學、同院法官高金枝，聞言起身公開指責鄭以「惡化」一詞來形容女法官的比例逐年增加，直言鄭玉山欠缺性別平權意識、重男輕女。

最高法院人士透露，鄭玉山雖與司法院長許宗力是同學，但他當初未經高等法院院長等歷練就「直升」最高法院院長，至今在司法界仍招致訾議，加上他未能服眾於先，上任又作風強勢，自然負評不斷。

鄭玉山：批評很荒謬

鄭玉山表示，法官會議、評議就像法庭辯論一樣，是互相說服的過程，都有做會議紀錄，他做不了主，有人說他在法官會議強勢主導，這種批評很荒謬。

至於找新進法官談話，是關心新法官的生活適應；發新聞稿是尊重各庭作法，他鼓勵發新聞稿是要貫徹司法公開透明，發稿也不至於影響公告時間。

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