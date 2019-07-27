周盈文：妻遭一天分８案霸凌

2019-07-27

分到全是難上加難案 擬聲請國賠

〔記者楊國文／台北報導〕直指最高法院書記官長徐昌錦說謊的高等法院庭長周盈文受訪表示，楊絮雲前年調派最高法院，才報到不久，就曾創下「一天分八案」紀錄，其他法官卻未分到案件，且許多「難上加難」案件幾乎都是分給她，身體、精神都受到霸凌，他期盼調查儘快水落石出，「希望楊絮雲是最後一位遭霸凌的法官」，不排除聲請國家賠償。

楊絮雲未受訪，周盈文轉述楊的心境是「痛心疾首」，指楊遭霸凌時，幾乎處於分秒必爭的生活，時常每天八點上班、晚上八、九點才下班。監察院調查本案，她提出查明真相、懲處究責、健全制度、回復名譽等四點主張。

周盈文說，楊絮雲不得已才回任高院庭長，但不明就裡的人在網路上指她是「棄案潛逃的法官」，使她遭誤解，所以十分希望儘快查明事實，回復其名譽。

周盈文指出，楊絮雲到最高法院時，當時最高法院沒有電腦分案，對於楊遭到分案不公，去年四月間徐昌錦找他協調，希望勿將人工分案一事曝光，後來他同意讓楊絮雲以公公婆婆生病為由，填單調回高院。

指徐當初要他別揭露黑箱分案

周說，暫時不將此事（指人工分案）對外揭露，好給最高法院查明真相，但最後卻得到他和楊絮雲無法接受的調查結果，比如為何多件分案會集中在楊一人身上，院長鄭玉山、官長徐昌錦等人竟都說「不知道」。周直指徐「只在乎最高法院的形象」，忽略他們的感受。

周盈文說，楊絮雲任職最高法院法官七個多月，被人工指定分案共廿案，包括眾所矚目的RCA污染案、台新金和財政部間的彰銀經營權訴訟案，許多都是公認「難上加難」的案件，而楊一個人分的特殊商事專庭案件，比其他六個法官還多。楊離開時結了四案，剩下的十六案，至今一年多，只有六案由六位法官結案，還有十案未結，「可見分案對楊絮雲多麼不公平」，且案件集中一人身上，致結案速度慢，法官勞逸不均，訴訟當事人也會懷疑司法，對司法不信任。

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