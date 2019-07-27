分案霸凌的背後…傳鄭玉山、石木欽之爭

2019-07-27

〔記者楊國文、吳政峰、張文川／台北報導〕目前擔任高等法院民事庭長的前最高法院法官楊絮雲，認為服務三審期間遭「分案霸凌」，全案去年首度引發爭議時，曾傳出整起事件的背後，其實與最高法院院長鄭玉山、公務員懲戒委員會委員長石木欽這兩位終審首長的「龍頭之爭」有關。

司訓所十八期結業的鄭玉山，是在前總統馬英九任內派任為最高法院院長，因他連最高法院庭長都沒當過，當初就直接從台南高分院院長直升最高法院院長，一度引發外界譁然，不僅外界質疑這是在馬的意志和政治之手介入司法人事下，才出現如此引人非議的安排，鄭本人在司法界的資歷，也因未能服眾引發爭議。

至於司訓所十五期結業的石木欽，擔任過高等法院院長，資歷完整、風評也佳，在司法圈內，不少人一直認為他才是接任最高法院院長的適任人選。

石木欽：不了解、不評論

這兩位終審首長，時而就被人拿出來品評。而後當楊絮雲獲派為最高法院辦事法官，且剛去不久就強烈感受遭到「分案霸凌」後，圈子內即有人傳出，楊是因為在高院的表現受到石木欽肯定，是在石推薦下得以「上三」；不久後又有媒體指出，因為楊被視為石的人馬，與鄭「不同掛」，以致被惡整。

對於上述傳聞，現任公懲會委員長石木欽表示：「不了解事件始末，不予評論」。

鄭玉山指惡整之說想太多

鄭玉山表示，對於被說利用分案制度惡整法官，這是不可能的事，至於他與公懲會委員長石木欽的人事鬥爭，更是想太多。

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