為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

酒駕累犯林泰宇無照撞死買菜婦 國民法官合併判11年徒刑

宜蘭首件國民法官判決出爐，酒駕男林泰宇撞死人一審判11年。（記者王峻祺攝）

宜蘭首件國民法官判決出爐，酒駕男林泰宇撞死人一審判11年。（記者王峻祺攝）

2024/05/08 19:44

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭國民法官首件審判案今天宣判，曾因酒駕被判刑的22歲男子林泰宇，再次無照酒駕且撞死63歲江姓婦人逃逸案，經職業法官與國民法官審理、評議後，依酒駕致死、肇事致人死亡逃逸等罪，合併判處11年徒刑。

此案發生在去年10月22日凌晨4時12分許，林泰宇與朋友在羅東某間KTV飲酒，酒後駕駛白色喜美轎車離開，行經五結鄉親河路2段時，逆向開到對向車道，以時速80公里超速撞上騎車買菜的63歲江婦後棄車逃逸，事發半小時被循線上門的警方逮捕，測得酒測值為每公升0.61毫克。

林男雖坦承犯行，但合議庭認為，他可預見聚餐會飲酒，卻圖方便無照駕車，酒駕返家途中，更多次涉犯交通違規，導致超速行駛下高速撞死被害人，過失情節嚴重，造成被害者家屬難以抹滅傷痛，且為酒駕累犯，因此不適用刑法第59條減刑。

宜蘭地院今天下午宣判，林泰宇涉犯酒駕致死處有期徒刑9年6月，又犯肇事致人死亡逃逸罪，判刑2年，合併量處應執行有期徒刑11年。合議庭指出，林男無照駕駛，曾因酒駕遭判刑2月，未料約2年再犯，更於事故發生後，因害怕被警方查緝酒駕加上車輛毀損嚴重而棄車逃逸。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

曾因酒駕被判刑的宜蘭22歲男子林泰宇，無照酒駕撞死江姓婦人肇逃。（資料照）

曾因酒駕被判刑的宜蘭22歲男子林泰宇，無照酒駕撞死江姓婦人肇逃。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
量刑相當於殺人罪 長期虐兒致死 國民法官重判16年
2024/05/02 05:30

量刑相當於殺人罪 長期虐兒致死 國民法官重判16年
酒駕前科男廖嘉文害死同車友人 國民法官判4年3月
2024/05/08 17:34

酒駕前科男廖嘉文害死同車友人 國民法官判4年3月

少子化挑戰 劍聲托嬰：培養孩子獨立自主
3度酒駕 無照撞死孝子空少／大老闆賠8百萬仍判6年8月
2024/05/04 05:30

3度酒駕 無照撞死孝子空少／大老闆賠8百萬仍判6年8月
國民法官首件上訴三審定讞案件 台中毒駕光頭佬確定判囚12年
2024/05/08 17:14

國民法官首件上訴三審定讞案件 台中毒駕光頭佬確定判囚12年

這款乳霜有鍍「金」？傲人得獎內幕全曝光
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播