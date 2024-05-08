酒駕累犯林泰宇無照撞死買菜婦 國民法官合併判11年徒刑

宜蘭首件國民法官判決出爐，酒駕男林泰宇撞死人一審判11年。（記者王峻祺攝）

2024/05/08 19:44

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭國民法官首件審判案今天宣判，曾因酒駕被判刑的22歲男子林泰宇，再次無照酒駕且撞死63歲江姓婦人逃逸案，經職業法官與國民法官審理、評議後，依酒駕致死、肇事致人死亡逃逸等罪，合併判處11年徒刑。

此案發生在去年10月22日凌晨4時12分許，林泰宇與朋友在羅東某間KTV飲酒，酒後駕駛白色喜美轎車離開，行經五結鄉親河路2段時，逆向開到對向車道，以時速80公里超速撞上騎車買菜的63歲江婦後棄車逃逸，事發半小時被循線上門的警方逮捕，測得酒測值為每公升0.61毫克。

請繼續往下閱讀...

林男雖坦承犯行，但合議庭認為，他可預見聚餐會飲酒，卻圖方便無照駕車，酒駕返家途中，更多次涉犯交通違規，導致超速行駛下高速撞死被害人，過失情節嚴重，造成被害者家屬難以抹滅傷痛，且為酒駕累犯，因此不適用刑法第59條減刑。

宜蘭地院今天下午宣判，林泰宇涉犯酒駕致死處有期徒刑9年6月，又犯肇事致人死亡逃逸罪，判刑2年，合併量處應執行有期徒刑11年。合議庭指出，林男無照駕駛，曾因酒駕遭判刑2月，未料約2年再犯，更於事故發生後，因害怕被警方查緝酒駕加上車輛毀損嚴重而棄車逃逸。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

曾因酒駕被判刑的宜蘭22歲男子林泰宇，無照酒駕撞死江姓婦人肇逃。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法