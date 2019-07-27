黑箱分案爭議／二審庭長、三審官長 火爆對質

〔記者張文川、吳政峰／台北報導〕司法掀起「黑箱分案」戰火！
去年以家庭因素從最高法院回任高等法院的法官楊絮雲，其夫高等法院刑事庭長周盈文，昨在監察委員陳師孟等三人到最高法院約詢書記官長徐昌錦，了解分案規則是否公開透明時，周帶著一包資料交給監委，並與徐昌錦對質，過程火爆，詢後周盈文忿忿不平地說：「徐昌錦都在說謊！」讓分案爭議浮上檯面。
監委二度赴最高院約談
楊絮雲是在去年四月任期還未滿一年，就申請回任二審，表面理由是家庭因素，實則是認為自己到最高法院後，遭到「分案霸凌」，幕後黑手把許多複雜案件刻意分給她，才憤而請調。她回任後，監察院即接到「黑箱分案」檢舉，由監察委員陳師孟、高涌誠、蔡崇義立案調查，去年八月首度赴最高法院，昨天是第二次出動。
據了解，監委調查核心是以往分案操作方式，電腦分案參數、條件設定是否有可能造成指定分案效果、院方是否有任意指定分案的可能等。其中對於楊絮雲是否遭分案霸凌，監委掌握的數據有，楊調派最高法院辦事法官七個多月期間，負責特殊商事專庭案件，被人工指定分案共廿件，其他六位法官總和僅分案十五件 。
監委因此質疑，究竟是如何分案給楊？是否分案失衡？同時詳查二○一三至二○一八年，五年期間的分案流程。
三監委昨天上午先約談楊、周，詢後再赴最高法院，直接到書記官長室約詢徐昌錦。隨後周盈文也以被約詢人身分，帶著一袋補充資料到最高法院交給監委，並與徐昌錦對質十多分鐘；據指出，周、徐話不投機，甚至當場吵起來，周指責最高法院黑箱分案以及徐說謊，徐均否認，表示最高法院並無黑箱。
預估兩個月內調查出爐
約談歷時近三小時，結束後三監委轉至院長室，禮貌性告知院長鄭玉山來訪目的。鄭下午離開法院時說：「他們（監委）不是來找我的。」據透露，監委已完成本案所有約詢，預計兩個月內做出調查報告。
對於周盈文指責最高法院分案霸凌其妻楊絮雲及徐昌錦說謊，掀起一場戰火，司法院秘書長呂太郎昨受訪說，這是最高法院的內部事件，應由最高法院說明為佳。
最高法院早年採保密分案，至二○一三年廢除，改採電腦分案，但分案過程仍一再被批評不夠透明，到了去年爆出「楊絮雲事件」遭疑黑箱分案後，最高法院去年五月初成立全國各法院第一間「分案室」，六月初展示強調，公開採電腦自動分案，分案前會公告參與分案法官名單及不參與事由，全院同仁可到分案室監督。