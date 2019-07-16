闖平交道永久吊照 駕駛扯工作權想翻案

2019-07-16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市張姓男子駕駛曳引車闖越平交道還撞斷遮斷器，被永久吊銷職業聯結車駕照，張男向桃園地院提出行政訴訟，主張被永久吊照不符比例原則，已損害他的「工作權」；法官認定他確有過失，且職業駕駛人應較一般駕駛更遵守交通規則，不能以「保障工作權」為由，而改受較輕的裁罰，駁回張男之訴。

法官打臉：職業駕駛人應該更守法

去年5月22日上午9點多，張男駕駛曳引車行經八德區永豐路平交道，強行闖越還撞壞遮斷器被裁罰；張男不服裁罰並主張，他的車身長度16公尺，若是一般車輛早就通過了，且遮斷器是被車頭後15公尺的車輛安全鐵樁勾斷，事件並無人車受傷或損害，裁罰單位卻以撞壞遮斷器為由，說有肇事，裁罰他9萬元還永久吊照，導致他終身喪失工作權。

監理單位主張，當時平交道警鈴已響、閃光號誌已顯示，等到遮斷器開始放下，張男曳引車才到網狀線位置，卻還持續開進平交道且勾斷遮斷器。此外，所謂「肇事」，依交通部函釋，不以有無傷亡為必要，毀損交通設備也算，因此依「道路交通管理處罰條例」第54條第1款、第61條第1項規定裁罰。

法官勘驗監視器影像認為張男確實有過失，且張男是職業駕駛人，應較一般駕駛更守法，若因違規被吊銷駕照，也不能以「工作權」為由，改受較輕的裁罰，況且就算被吊照，仍有其他工作可做，據此駁回張男之訴，可上訴。

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