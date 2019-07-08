年長車手暴增 赫見73歲婦在列

2019-07-08

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為斷詐騙集團手腳，近幾年推動「斬手（車手）行動」，結果年輕職業車手紛紛被抓被收押，詐騙集團改以求職、投資等話術，誘騙不知情的長者加入業餘車手，上月台北市逮到73歲「老婦車手」，她落網始知淪為詐騙集團共犯。

警政署全力打詐，前年與去年分別逮車手4624人與7380人，今年至今也逮3436人，由於職業車手原本就知道是替詐騙集團工作，且是好幾人分工犯案，因此被抓往往會被收押，警方也會從落網車手循線抓車手頭等，詐騙集團於是改弦易轍。

50歲以上車手增7倍

警方發現，年輕的職業車手已逐漸減少，業餘車手卻明顯增加，其中50歲以上業餘車手去年查獲10人，今年至今查獲80人，突然暴增7倍；他們被逮時，總一臉無辜，直說「我只是打工賺錢，補貼家用。」

想打工賺錢貼補家用

警方說，這些業餘車手大都僅是想找份工作，補貼家用，直到被逮才發現領了不該領的錢。

另也有在網路被歹徒以投資名義誘騙，不僅借出帳戶，還協助提款，直至帳戶被列警示帳戶，才發現受騙。

受騙提供帳戶領資金

上月初被查獲的73歲老婦車手便是一例，她在網路認識外籍男友後，對方得知她從事土地買賣，假意投資為由，要求她提供帳戶，並稱會有一筆8萬元現金匯入，要求前往提領作為投資資金。

老婦前往提領，之後卻發現成為警示帳戶，嚇得到派出所報案，始知自己竟成為車手；刑事局呼籲，不要隨便協助他人提領現金，以免誤蹈法網。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法