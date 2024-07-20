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獲獎導演謊稱拍《林則徐》電影 任達華、曾志偉、張鈞甯無端受牽連

王姓導演籌拍《林則徐》電影攏系假，高雄女富商誤信投資被騙86萬8千元。（翻攝東莞鴉片戰爭博物館）

王姓導演籌拍《林則徐》電影攏系假，高雄女富商誤信投資被騙86萬8千元。（翻攝東莞鴉片戰爭博物館）

2024/07/20 10:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾以自創歌曲獲獎的王姓廣告導演，向高雄女富商謊稱受林則徐後人委託，要籌拍電影《民族英雄林則徐傳》，後來又藉口取消，要改拍自創電影劇本《丹寧的秘密》，並向女富商說已洽詢過影星任達華、曾志偉、張鈞甯，還要找影星邱淑貞女兒沈月當電影女主角，女富商誤信投資86萬8000元，最後發現竟是一場騙局，但檢方偵結處分王男不起訴，女富商另提民事求償，法官判王男應賠這筆錢。

判決指出，王姓廣告導演向高雄女富商謊稱，自己曾承製多部大型國際拍攝項目，有製作、拍攝電影能力，還說他的製作團隊遍及中港台3地，是王家衛和魏德聖指定使用的國際大片團隊；王男向女富商說，他接到林則徐後世子孫紀念基金會授權，募資籌拍電影「民族英雄林則徐傳」，但後來基金會質疑他的能力，籌備工作因而停擺。

王姓導演向女富商遊說，雖然籌拍《林則徐》受阻，但他要改拍自創電影劇本《丹寧的秘密》，還說電影製作團隊不變，且已詢問過影星任達華、曾志偉、張鈞甯，他們都有意願客串電影，並打算找影星邱淑貞及其女兒沈月擔任電影女主角。

王男為了取信女富商，還說自己跟中國深圳市某文化傳媒公司已談妥電影製作和發行，並拿出「電影立項及電影劇本創作委託書」及電影簡報投影片，證明自己所言不假；女富商誤信王男話術，滙給他86萬8000元，但女富商的友人卻發現，王男提供的影片是剪輯他人創作，且友人幫她詢問製作團隊及中國傳媒公司，對方都不曉得要幫王男拍電影這件事。

女富商驚覺受騙，但提告後檢方認定王男未施用詐術，偵結處分不起訴；女富商不死心另提民事求償，高雄地院審理時，王姓導演辯稱，電影開拍前都會有「發想」的階段，自己不可能說誰一定會來，如果曾經講過誰的話，都只是一個發想。

至於受邀出演的影星部分，王姓導演一開始辯稱，確有這些朋友有興趣客串系爭電影，但無法舉證，後來又在審理時改口說，自己不認識任達華、曾志偉，但是有圈內的朋友認識，他們幫他跟任達華、曾志偉提說如果客串的話願不願意，他們是願意接客串的，至於是客串哪一部戲，還沒有正式談；張鈞甯是他本人認識的朋友，所以知道她可以客串，但還是要先有確定的劇本內容跟預算才可以跟人家談，所以張鈞甯也還沒有確定是要客串哪一部戲。

王姓導演坦承，有說過如果找邱淑貞的女兒沈月來演女主角不錯，但是自己不認識她，也還沒有去談客串。至於邱淑貞的部分，他不認識邱淑貞，而且以她的年紀也不適合。

法官綜合相關事證，認定王姓導演向女富商謊稱已滙30萬人民幣給中國電影公司，進而要求女富商滙款86萬8000元作為電影製作前金，詐欺女富商投資拍攝電影，因此判王姓導演應賠86萬8千元給女富商，可上訴。

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