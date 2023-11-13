男房客謊稱中國富二代 女房東借1700萬討不回怒告

台北地檢署今依詐欺罪將馮男、幫馮行騙的馮男祖母、姑姑等3人起訴。（資料照）

2023/11/13 13:38

〔記者錢利忠／台北報導〕40多歲黃姓女房東誤信一次付清數萬元租房押金的25歲馮姓男房客，是中國萬通集團的富二代，竟屢次借錢給他，還幫他付酒店尋歡開銷，前後掏出1700多萬元，未料竟是一場騙局，黃女憤而對馮提出刑、民事告訴；民事官司仍審理中，刑事部分，台北地檢署今依詐欺罪將馮男、幫馮行騙的馮男祖母、姑姑等3人起訴。

這起詐騙案起源於去年2月，馮男自稱是中國地產富豪、萬通集團創辦人馮侖的姪子，在台期間需租房落腳，向黃女承租新北市板橋的房子，黃女一度起疑，上網查詢萬通集團的簡介，另見馮支付押金時出手闊綽，二話不說就掏出現金，一次付清數萬元租屋押金，因此落入馮的詐騙陷阱。

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馮男為了取信黃女，還找來黑衣人當保鑣，聲稱家人擔心他在外生活有安全疑慮，等黃女對他卸下心防後，隨即將黃女當成貼身秘書，開口請黃女先幫他支付生活開銷，每次借款數萬元，甚至還找黃女一起去酒店，由黃女幫他買單。

馮男見黃女徹底落入陷阱後，遂獅子大開口，假借自己投資公司失利，需要300萬元周轉，黃女不疑有他，掏錢給他以後，他又自稱被仇家尋仇打傷住院、黑道尋仇等各種理由，開口向黃女借錢，黃女得知他疑似在新竹住院，擔心他遇到不測，還跑到醫院想探病，卻被馮男祖母、姑姑，以馮剛開刀需靜養等理由給擋下。

黃女等到馮男「出院」後，馮男又以家人爭產等藉口，二度向她討借300萬元，她才驚覺中國地產富豪的富二代，不可能因爭產而向她借300萬元，細算馮男自去年2月至7月間向她商借的款項，總計竟多達1700多萬元，而馮除了支付房租押金以外，從未歸還其他借款，這才發現自己遇到詐騙，氣得提告。

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