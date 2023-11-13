74歲翁自美搭機回台結婚 「未婚妻」被擄才知遇詐

吳翁專程自美國搭機回台要結婚，未料竟是詐團技倆。（警方提供）

2023/11/13 10:01

〔記者許國楨／台中報導〕長年住國外的吳姓七旬老翁，近日透過網路認識一名女子論及婚嫁，吳翁甚至為此專程搭機飛回台灣，準備與真愛結婚時，對方突稱遭地下錢莊控制行動，需75萬元才能獲釋，吳翁不疑急衝銀行就要匯款時，行員直覺有異報案，會同警方苦口婆心才及時勸阻，也讓吳翁感嘆找個老伴不易，差點人財兩失。

據了解，長年住在美國西雅圖的74歲吳翁近日才返台，上週五到台中市南屯區某銀行要匯款，面對關懷詢問，他緊張的向行員表示，因未婚妻遭地下錢莊控制行動，急需匯款75萬元對方才願意放人，請求銀行加速作業流程，才能保護未婚妻不會受到傷害，且為取信行員，還主動出示其手機通話紀錄。

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此舉卻意外讓人發現吳翁口中的未婚妻僅僅認識短短幾個月，且雙方本約定一見面就結婚，卻因未婚妻積欠地下錢莊債務被控制行動，宛如八點檔般的離奇理由，讓行員直覺吳翁遇詐報警求助，此時第四分局大墩派出所員警林可婷、鄒政育獲報到場了解事情原委，一聽就察覺是詐騙慣用伎倆，唯獨吳翁深陷其中。

吳翁說，平日眷居國外，為了要與心愛的未婚妻辦理結婚事宜，遠渡重洋飛回來台灣，沒想到竟遇上未婚妻遭綁架，甚至認為只要區區75萬就可以換回寶貝未婚妻非常值得，員警耐心解釋這是常見網路愛情詐騙案例，一面提示吳翁回撥電話求證。

接下來當操中國口音女子接起電話得知有員警介入時，爆氣責怪吳翁直說報警會害了他，不要報警匯錢比較快等語，最後憤而掛電話，吳翁這才大夢初醒，看清落入詐團圈套，落寞感嘆晚年求伴不易，差點落得人財兩失。

第四分局長李建興提醒民眾，網路交友應提高警覺，遇疑問直接撥打電話諮詢110或165反詐騙諮詢專線查證，降低受騙機率。

警方檢視吳翁手機中的對話，確認是詐騙阻詐。（警方提供）

吳翁感嘆找個老伴不易，差點人財兩失。（警方提供）

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