遭愛情詐騙後求助「谷歌大神」 科技男慘遭2次詐騙

警方提醒不要輕信來電或網路協助。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/17 14:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕北部30多歲王姓科技男，透過交友軟體結識美女「小婷」，對方遊說他投資虛擬貨幣，沒想到陸續投入70餘萬元後，對方竟刪他好友，王男心有不甘，詢問「谷歌大神」如何追回被詐款，沒想到又落入另個圈套，再被騙走10萬元「攔截費用」，警方提醒，如被詐騙應尋求檢警或有立案律師的協助，若私下尋求不明來源協助，就可能慘遭二次詐騙。

警方調查，王姓男工程師因工作時間長，僅能用交友軟體認識異性，今年4月下旬認識一位「擅長投資」的美女小婷，王男對小婷日久生情，小婷提議王男可將閒錢投資虛擬貨幣，遊說透過「First Coin APP」（偽冒First Trade APP），稱可拿到更高報酬，王男因信任小婷，1個月內陸續投入70多萬元操作。

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豈料7月初要求出金，竟遭小婷刪好友，王男心有不甘，GOOGLE到爆料公社網友小吳分享「成功追回爭議金流」，私訊小吳詢問如何追回款項，小吳轉請王男聯繫他的某金融公司LINE好友。

王男隨後向該公司，提供被詐騙交易明細及身分證件照片，證明確為詐欺被害且衍生爭議款項，該公司4個小時內回復，資金流向已追蹤到，目前被洗出境在香港，下個轉匯出的地點在馬來西亞，並稱剛好在香港及馬來西亞均有合作機關，透過「內部渠道」必能順利將被詐騙的款項全數取回，惟需要先支付10萬元攔截費用、事後再付3萬元傭金，還說若超過48小時匯攔截費用，就再也取不回款項。

王男起初有些猶豫，但該公司又向王男保證，並簽署線上委託協議書，7天內沒有拿到款項，該公司願賠3倍資金做為補償，因而放心匯款；另外該公司一再強調，資金找回事件不可讓任何人知曉、不可再和小婷聯繫及接受陌生好友，以免再遭詐騙。

豈料後續該公司又通知入帳失敗，稱一定是王男持續向詐騙集團聯繫提供個人資料，要再加收費用，王男因此起疑向警方報案，才知遭到二次詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

王男被愛情詐騙的對話內容。（記者姚岳宏翻攝）

王男被第二次詐騙簽屬的委託協議書。（記者姚岳宏翻攝）

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