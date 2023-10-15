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首頁　>　社會

網戀女友來台遭扣求交罰金？男求助航警識破詐騙

楊姓車手（白帽者）靠近被害人。（記者姚岳宏翻攝）

楊姓車手（白帽者）靠近被害人。（記者姚岳宏翻攝）

2023/10/15 14:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙又有新招，先在網路PO美女照吸引男方交往，並相約見面，卻以來台因攜帶超額現金遭海關扣留，要被害男子幫忙繳交1200元美金罰金，最後還直接相約機場交錢，幸好被害人警覺可疑報警，昨晚航警局台北分局趁取款車手出現時，當場逮人送辦。

警方昨晚6時40分接獲松山機場國際線服務台電話報案，疑似有民眾遭詐騙請求航警協助，航警局台北分局獲報後，立即派遣警力到場。

據被害人田男向警方表示，他9月初在網路社交軟體上認識一名女子Ellie，Ellie告知將於10月10日來台旅遊，10月12日卻有不明男子傳訊給他，表示Ellie於10月12日入境台灣時，因攜帶超額現金遭海關扣留，需要他幫忙繳交罰金1200美金（約新台幣3萬8580元）始能放行。

由於對方一再催促他繳交罰金，並相約14日晚間7時在松山機場交付罰金，田男因懷疑可能遇到詐騙，同時尋求警方協助。

航警局台北分局獲報，立即調派線上警力於現場埋伏，取款車手楊男果然於昨晚7時14分許出現向田男取款，埋伏員警立即上前控制楊男，詢後依涉刑法第339條詐欺罪移送台北地檢署偵辦。

警方再次呼籲，國人網路交友應審慎小心，詐欺類型、手法與話術不斷更新，有了很多演化與型態，民眾應加強識別詐騙相關資訊，若有疑問，請撥打110或165反詐騙專線求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方一擁而上逮楊姓車手。（記者姚岳宏翻攝）

警方一擁而上逮楊姓車手。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮取款的楊姓車手。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮取款的楊姓車手。（記者姚岳宏翻攝）

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