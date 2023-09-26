網戀沒見面竟匯款幫男友買中藥 警揭詐讓她驚醒急喊「快退款」

林婦網戀沒見面竟匯款幫男友買中藥，警方拆穿是愛情詐騙手法，林婦才驚醒急喊「快退款」。（讀者提供）

2023/09/26 19:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名林姓婦人與男網友談戀愛，沒見過面卻陷入愛情陷阱，到銀行幫忙匯款4萬1千元買中藥，警方出示網路交友愛情詐騙新聞苦勸，林婦才驚覺被騙急喊「快退款」！

警方調查，林姓婦人（63歲）近來談起網戀，她透過網路交友認識一名男網友，雙方未見過面，卻以老公、老婆互稱，對方以買中藥為藉口，請林婦協助匯款。

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林婦為愛沖昏頭，竟然信以為真，昨天下午前往鳳山區五甲一路一間銀行匯款4萬1千元，行員告知受款戶早已是警示帳戶，但林女表示匯款要幫友人購買中藥，隨後又要改匯他人帳戶，行員察覺有異通報警方。

鳳崗所警員據報到場處理，林婦對於警方詢問購買何物？管道為何？均不願意回答，當場拒絕警方關心，只見林婦拿著手機，不停和男網友傳訊息，還堅信自己絕對沒有受騙。

警方改以手機亮出網路交友愛情詐騙新聞給林婦看，不斷苦口婆心向林婦耐心勸說，林婦才恍然大悟突然起身，向行員急喊「趕快退款回來！趕快！」，保住血汗錢。

警方提醒民眾凡事仔細地求證，切勿因為網友片面之詞，輕易匯款、購買點數交付，避免落入詐騙陷阱，遇有疑似詐騙情形，可撥打165專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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