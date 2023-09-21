為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「搞錢要緊」激勵成員 檢調破戀愛投資詐團押4人

詐騙機房以「搞錢要緊」做為口號，用來「激勵」成員從事不法行為。（記者王定傳翻攝）

詐騙機房以「搞錢要緊」做為口號，用來「激勵」成員從事不法行為。（記者王定傳翻攝）

2023/09/21 11:11

〔記者王定傳／新北報導〕調查局新北市調查處破獲以江姓男子為首的戀愛投資電信詐騙機房，該集團除成立「別再當窮鬼」群組提供教戰守則指導新進成員，並買「搞錢要緊」的滑鼠墊「激勵」成員，再盜用網路正妹照，瞎掰是在美國紐約虛擬貨幣交易所上班的美女金融人員，騙被害者下載「狐狸錢包」購買虛擬貨幣「BNB幣」，詐得數百萬元；檢調逮捕江男等6人，其中4人被羈押。

檢調調查，江男夥同友人王男，自今年5月起，在新北市永和區樂華夜市附近鬧區，租用住宅大樓套房架設詐騙機房，招攬初入社會的年輕男女加入詐騙集團並集中於機房管理，年紀最小的是一對情侶檔，男生在今年6月才剛滿18歲，女生則未滿19歲。

檢調調查，江、王2人先指揮成員盜用網路美女圖，建立虛偽通訊軟體帳號，假冒是在美國紐約虛擬貨幣交易所上班的25歲美貌金融女性從業人員，再提供大量LINE帳號名單給成員，從中挑選男性隨機聊天，並穿插IG美女圖及罐頭女聲錄音檔取信被害人，營造戀愛氣氛。

等培養信任關係後，邀請被害人下載「狐狸錢包」購買虛擬貨幣「BNB幣」，誆稱可協助轉賣獲利，且業績達標即可來台見面，誘使被害人投資，並要被害者把「BNB幣」轉入江男自創並可控制的虛擬貨幣「DEXTBNB」區塊鏈後，即指示封鎖被害人LINE帳號並關盤，被害人始知受騙。

新北地檢署檢察官周懿君指揮新北處、新北市刑大、刑事局除暴特勤隊組成專案組，上週發動搜索扣押作案電腦7台、手機16支等犯罪工具，拘提、逮捕江、王等6人，複訊後向法院聲押禁見江、王等4人獲准；該集團初期即遭專案小組查獲，目前受害人約20、30人，詐騙金額已逾數百萬元。

檢調發現，江、王為指導年輕成員從事詐騙，成立「別再當窮鬼」網路群組提供教戰手冊教導詐騙技巧，更指導成員一旦遭檢、調、警查獲應如何滅證、串供及卸責，甚至濫用聲請提審阻撓偵辦，所幸皆遭專案小組及院、檢識破，無法得逞。

詐騙集團為建立企業精神，特別網購寫有中國電視劇「插翅難逃」中香港賊王張世豪名句「搞錢要緊」字樣的超大遊戲滑鼠墊，放在桌上以「激勵」成員從事愛情詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

調查局新北處破獲戀愛投資詐團。（記者王定傳翻攝）

調查局新北處破獲戀愛投資詐團。（記者王定傳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄男看到美女照就暈船 「超商店到店」寄出身分證金融卡
2023/09/20 13:00

高雄男看到美女照就暈船 「超商店到店」寄出身分證金融卡
女學生暈船「帥模籃球員」 約會前先買萬元點數險被詐
2023/09/20 08:49

女學生暈船「帥模籃球員」 約會前先買萬元點數險被詐

「新青安」助成家 首購首換都受惠
又見愛情詐騙 警方、行員急阻詐保住婦人60萬血汗錢
2023/09/19 10:51

又見愛情詐騙 警方、行員急阻詐保住婦人60萬血汗錢
未投資卻出現盈虧急匯款 嬤遇「養套殺」嘆：害我整晚睡不著
2023/09/18 22:50

未投資卻出現盈虧急匯款 嬤遇「養套殺」嘆：害我整晚睡不著

華南金控主辦第三屆公股金融事業供應商大會
男警衛戀上女網友 連面都沒見過就1個月被詐了50萬
2022/05/27 12:35

男警衛戀上女網友 連面都沒見過就1個月被詐了50萬
5旬工程師欲網戀被誘投資 165萬貸款慘被「詐」乾
2020/11/28 14:37

5旬工程師欲網戀被誘投資 165萬貸款慘被「詐」乾
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播