「搞錢要緊」激勵成員 檢調破戀愛投資詐團押4人

詐騙機房以「搞錢要緊」做為口號，用來「激勵」成員從事不法行為。（記者王定傳翻攝）

2023/09/21 11:11

〔記者王定傳／新北報導〕調查局新北市調查處破獲以江姓男子為首的戀愛投資電信詐騙機房，該集團除成立「別再當窮鬼」群組提供教戰守則指導新進成員，並買「搞錢要緊」的滑鼠墊「激勵」成員，再盜用網路正妹照，瞎掰是在美國紐約虛擬貨幣交易所上班的美女金融人員，騙被害者下載「狐狸錢包」購買虛擬貨幣「BNB幣」，詐得數百萬元；檢調逮捕江男等6人，其中4人被羈押。

檢調調查，江男夥同友人王男，自今年5月起，在新北市永和區樂華夜市附近鬧區，租用住宅大樓套房架設詐騙機房，招攬初入社會的年輕男女加入詐騙集團並集中於機房管理，年紀最小的是一對情侶檔，男生在今年6月才剛滿18歲，女生則未滿19歲。

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檢調調查，江、王2人先指揮成員盜用網路美女圖，建立虛偽通訊軟體帳號，假冒是在美國紐約虛擬貨幣交易所上班的25歲美貌金融女性從業人員，再提供大量LINE帳號名單給成員，從中挑選男性隨機聊天，並穿插IG美女圖及罐頭女聲錄音檔取信被害人，營造戀愛氣氛。

等培養信任關係後，邀請被害人下載「狐狸錢包」購買虛擬貨幣「BNB幣」，誆稱可協助轉賣獲利，且業績達標即可來台見面，誘使被害人投資，並要被害者把「BNB幣」轉入江男自創並可控制的虛擬貨幣「DEXTBNB」區塊鏈後，即指示封鎖被害人LINE帳號並關盤，被害人始知受騙。

新北地檢署檢察官周懿君指揮新北處、新北市刑大、刑事局除暴特勤隊組成專案組，上週發動搜索扣押作案電腦7台、手機16支等犯罪工具，拘提、逮捕江、王等6人，複訊後向法院聲押禁見江、王等4人獲准；該集團初期即遭專案小組查獲，目前受害人約20、30人，詐騙金額已逾數百萬元。

檢調發現，江、王為指導年輕成員從事詐騙，成立「別再當窮鬼」網路群組提供教戰手冊教導詐騙技巧，更指導成員一旦遭檢、調、警查獲應如何滅證、串供及卸責，甚至濫用聲請提審阻撓偵辦，所幸皆遭專案小組及院、檢識破，無法得逞。

詐騙集團為建立企業精神，特別網購寫有中國電視劇「插翅難逃」中香港賊王張世豪名句「搞錢要緊」字樣的超大遊戲滑鼠墊，放在桌上以「激勵」成員從事愛情詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

調查局新北處破獲戀愛投資詐團。（記者王定傳翻攝）

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