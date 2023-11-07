網路情人送房 女獻4帳號秒變人頭

刑事局提醒，愛情詐騙不只騙錢，還會騙取人頭帳戶。（記者姚岳宏攝）

2023/11/07 05:30

新花招︰稱給錢、給房、協助匯錢 騙帳戶

〔記者姚岳宏／台北報導〕網路情人為你買房又給錢？小心是騙帳戶！高雄市林姓女子七月間在臉書認識自稱「黃少源」的網友，雙方加LINE聊天，八月起即以結婚為前提交往，沒多久對方提議要買房子登記在林女名下，要她將名下銀行帳戶綁定四個約定帳號，並告知網路銀行帳號密碼，林女心花怒放不疑有他，依指示操作，直至九月中旬發現帳戶遭警示，才驚覺被騙。

刑事警察局指出，由於警方查得緊，近來人頭帳戶黑市價格水漲船高，以往愛情詐騙只會跟被害人借錢，現在不借錢，反而會主動提出甜頭要「給錢」、「給房子」，再用「協助匯錢」為理由騙取人頭帳戶；警方提醒，不論任何話術包裝，只要對方要求「寄出金融卡」、「告知提款卡密碼」或「告知網銀帳密」、「設定約定帳號」就是詐騙關鍵語，切勿輕信。

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設定約定帳號、要密碼都是詐騙

無獨有偶，基隆王姓男子十月上旬在網路上認識網友「陳雯菲」，雙方加LINE聊天相談甚歡，「陳雯菲」自稱是人在國外的紅酒貿易商，因返台無法攜帶太多現金入境，提議先匯五萬美金給王男，待返國後再向王男取回。

對方又稱，由於外幣匯款問題，要王男加「金管會黃天牧專員」的LINE請他協助處理，該「黃天牧」專員指示王男，為完成海外匯款程序，先寄出一張提款卡並告知密碼，王男照指示做後，也被利用成為人頭帳戶。

新洗錢法 供3帳戶最重判3年

警方表示，新修正洗錢防制法第十五–二條規定，成為人頭帳戶，就算沒有收受對價，只要提供三個以上帳戶或經行政告誡後五年內「再犯」，都會被認定涉嫌洗錢罪，可處三年以下有期徒刑，民眾不能再以「不曉得」、「沒收錢」、「被騙的」為由脫罪，如發現有異常，請立即撥打一一○或一六五反詐騙諮詢專線查證，避免成為被詐騙集團利用、帳戶被凍結的冤大頭。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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