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女教師投資虛擬幣被騙29萬 與警合作查獲詐騙嫌犯

宜縣女教師投資虛擬貨幣被騙29萬，警方查獲蔡姓嫌犯（中），訊後依詐欺罪嫌送辦。（記者江志雄翻攝）

宜縣女教師投資虛擬貨幣被騙29萬，警方查獲蔡姓嫌犯（中），訊後依詐欺罪嫌送辦。（記者江志雄翻攝）

2023/11/12 20:10

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣年約50歲的邱姓女教師，在網路上結識假冒投資專員的詐騙集團成員，聽從指示下載APP投資虛擬貨幣誤入詐騙圈套，支付29萬元後察覺有異報警處理，接續以面交106萬為由，約出40歲蔡姓嫌犯取款，由警方查獲送辦。

這名邱姓女教師在網路社群軟體Instagram上認識假冒投資專員的詐騙集團成員，集團成員以高獲利當餌誘騙她投資虛擬貨幣，邱女依照指示下載投資APP後，透過匯款及面交交付金錢，付了29萬元才察覺受騙，本月2日向蘇澳警分局報案。

邱女受騙後，詐騙集團成員仍慫恿她持續「投資」，一氣之下決定與警方合作，10日主動聯繫集團成員在宜縣某家超商碰面，要面交106萬元款項，在場埋伏的辦案人員，見到蔡姓男子現身時趨前逮捕，查扣2支手機，昨天依詐欺罪移送宜蘭地檢署偵辦，並擴大追查幕後詐騙集團。

蘇澳警分局提醒大家，近來詐騙案件手法以假投資最多，對主打「高獲利」、「低風險」等關鍵字要提高警覺，至於網路上的虛擬貨幣投資，也應謹慎查證，如有任何疑問，可撥打165或110報案專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

蔡姓嫌犯（右）進入宜縣一家超商，準備收取邱姓女教師的106萬元時被警逮捕。（記者江志雄翻攝）

蔡姓嫌犯（右）進入宜縣一家超商，準備收取邱姓女教師的106萬元時被警逮捕。（記者江志雄翻攝）

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