臥龍先生、穆桂英都是共犯 「甲午戰爭」洗錢水房被滅團

連「穆桂英」都成詐團「共犯」。（警方提供）

2023/11/12 22:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑大今天宣布破獲一個名為「甲午戰爭」的詐騙洗錢集團，該集團鎖定缺錢急需貸款民眾，騙取帳戶後進行洗錢，成員還以「臥龍先生」、「穆桂英」為暱稱，連時下動漫「鬼滅之刃」的炎柱煉獄杏壽郎都有，成立1個多月洗錢金額就超過1億元。

台中市刑大科偵隊長施明志表示，該集團以多項詐欺前科的28歲田姓男子為首，利用民眾缺錢急需貸款心理，謊稱能協助透過金流進出，提升帳戶信用額度，進而能貸款更多金額為由，騙取帳戶提供給詐團做為人頭帳戶，經縝密蒐證及科技偵查，鎖定該集團藏匿西屯區的洗錢水房攻堅搜索，逮補田嫌與4名共犯。

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警方當場發現一塊教戰使用的大型白板，以及數十則假貸款客服的教戰守則，甚至將工作群組命名為「甲午戰爭」，成員暱稱都是響噹噹的著名人物，有三國時代的「臥龍先生」諸葛孔明，也有小說人物楊門女將「穆桂英」，甚至連時下最夯的「國民大哥」炎柱煉獄杏壽郎，都無端成為詐騙「共犯」。

此外該集團還利用寄送「麥香」紅茶給遭作為洗錢的人頭帳戶，測試所填資料是否屬實，再要求人頭帳戶進行愛心捐款，測試帳戶是否被凍結的手段，整個犯罪手段十分縝密，企圖掩蓋犯罪跡證及擾亂辦案方向，警方透過I2系統輔助進行組織分析，以科技協助辦案，將「甲午戰爭」白板教戰手則拆解，進而全盤掌握成員所涉及的犯罪事實。

經逐一突破心防各個擊破，清查出21名被害人，洗錢金流超過1億元，訊後將田嫌等5人依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市刑大表示，民眾求職及借貸最容易成為詐騙集團用來洗錢的手段及目標，切勿任意提供自身帳戶存摺、印章、提款卡及網路銀行帳號密碼，一旦遭詐騙集團利用，輕則帳戶凍結警示無法使用，重則變成洗錢共犯遭判刑及求償，提醒民眾若有求職及借貸需求務必再三確認，若有任何疑問亦可隨時撥打165反詐騙專線諮詢釐清。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團鎖定缺錢急需貸款民眾，騙取帳戶後進行洗錢。（警方提供）

詐團與被害民眾的對話。（警方提供）

警方當場發現一塊教戰使用的大型白板。（警方提供）

警方將田男等犯嫌移送法辦。（警方提供）

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