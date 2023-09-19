國內3大黑幫成員私下搞詐 透過「飛機」串聯分工分贓

警方將犯嫌移送法辦。（警方提供）

2023/09/19 00:34

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中打18日宣布破獲一個由國內三大知名幫派，跨堂口私下組成的洗錢集團，其中有7人是幫派分子，他們透過標榜高度安全加密機制的通訊軟體Telegram（又稱紙飛機或飛機）串聯，各司其職幫詐騙機房找人頭帳戶層層洗錢，原不知彼此間的背景，直到警方一舉成擒才恍然大悟。

據了解，警方此次逮捕2名為首的曾姓男子，以及相關涉案成員共21人，其中除了其中一名曾男是四海幫海中堂成員，還有6人分屬竹聯幫天龍堂、新竹風飛沙幫，他們原本彼此不認識也無交集，但因經常在通訊軟體Telegram閒聊，竟聊出撈偏門的詐欺「商機」。

請繼續往下閱讀...

再則因為上述幫派自認是泱泱大派，不屑幹這些見不得光的勾當，底下成員就算要撈偏門也不會亮出名號，在通訊軟體中以綽號相稱，由2名曾男負責串聯分工及操盤，替上游假投資詐團詐得贓款進行洗錢，運作過程中由具竹聯及風飛沙背景成員，各自找來友人負責人頭及空頭公司的帳戶。

2名曾男則負責進行起碼6到7層的洗錢作業，製造斷點，每天經由Telegram聯繫分工，各司其職也各取所需，最後則由2名曾男將大家的人事成本等開銷扣除後，進行拆帳分贓，基於「有錢大家賺」且公平前提下，未傳出分贓不均的利益衝突。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法