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43億洗錢水房二審逆轉 12人改有罪

水房洗錢集團涉嫌洗錢43億元，高雄高分院二審，首腦葉姓男子等人12人改判有罪。（記者鮑建信攝）

水房洗錢集團涉嫌洗錢43億元，高雄高分院二審，首腦葉姓男子等人12人改判有罪。（記者鮑建信攝）

2023/09/12 10:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕檢警單位在高雄美術館豪宅內查獲金流高達43億元的洗錢集團「水房」，逮捕葉姓嫌犯等14人，依賭博、組織犯罪等罪起訴，橋頭地院認為，無從證明水房代收付款涉及賭博犯罪，全數判無罪，檢方不服上訴，高等法院高雄分院上午大逆轉，其中葉姓被告等12人改判有罪，分處6月至1年不等有期徒刑。

判決書指出，2019年8月間被告葉姓、翁姓等14人成立「高雄金沙水房」，租用440個中國人頭帳戶及「U盾」，提供各商戶代收代付後台管理系統設定、使用、諮詢及資金管理等金流服務。

同年10月23日，檢警辦案人員在高雄市鼓山區美術館大舉搜索水房，查獲支付平台系統，從事金流轉帳金額高達人民幣9億7709萬6806元（約新台幣43億9693萬元），從中賺手續費計人民幣899萬7182元（約新台幣4048萬元）。

葉嫌等人被依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博及頂替人犯罪起訴，但橋頭地院認為檢方所提證據，無從證明水房代收付款涉及賭博及相關帳戶（U盾）是冒名或以假名申請開立，被告自白不得作為有罪判決的唯一證據，全部改判無罪。

檢方不服上訴高雄高分院，合議庭上午宣判，認定葉等12人觸犯特殊洗錢罪，分別量處徒刑6月至1年不等有期徒刑，只有2人維持無罪，仍可上訴。

辦案人員指出，中國金融機構的網路電子識別憑證「U盾」，是水房替賭博網站洗錢的利器，警方為斷絕幫派組織金流，近年來全力查察藏身各地的水房。

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