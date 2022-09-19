南警淨化選前治安掃蕩不法資金28億 赫見公益彩券行變洗錢水房

南市刑大偵三隊查獲洗錢水房，現場查扣金庫內有現金404萬餘元等證物。（刑大提供）

2022/09/19 13:14

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局在9月5日至9月15日執行選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，同步查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博，防止成為洗錢管道影響年底選舉，查獲涉案金額共計高達28億餘元，其中赫見1家彩券行涉嫌成為洗錢水房，洗錢金額有23億4千多萬元。

南市刑大統計專案期間南市查緝地下匯兌3件3人，查扣現金70萬元、匯兌金額達2億1千萬餘元；查緝洗錢水房2件50人，涉案金額達23億9千萬餘元；查緝各類賭博案計48件192人，查扣現金431萬餘元，不法賭資2億7千萬餘元。

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其中，南市刑大偵三隊偵辦黃姓嫌犯為首之詐欺集團，透過網路經營水房模式，替賭博網站及詐欺集團從事轉帳洗錢工作，現場查扣金庫內有現金404萬餘元等物，清查洗錢金額5千萬餘元。

南市第一警分局另查獲合法公益彩券行，涉嫌媒介不特定顧客加入網站賭博財物，再以人頭公司帳戶利用第三方支付業者匯兌賭資予賭客，該詐欺水房洗錢金額高達23億4千萬餘元。

查緝賭博部分，南市第五警分局查獲藏身藝品拍賣場的麻將賭場，該賭場營業40天來往賭資高達約1200萬。

南市刑大大隊長林宏昇表示，年底選舉將屆，警察局加強防制境外資金介入國內選舉，另針對詐欺及海外人蛇集團利用地下管道或洗錢移轉犯罪所得，也將持續查緝阻斷不法金流，同時強力掃蕩賭博犯罪，以端正選風、淨化選前治安。

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