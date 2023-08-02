高雄破獲投資詐騙集團 17被害人遭詐6360萬

高市刑大破獲詐騙集團水房，現查並查獲多把刀械、手槍和多發子彈等。（民眾提供）

2023/08/02 11:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕詐騙猖獗而且手法多元，高雄市刑事警察大隊今（2日）宣布，破獲詐騙集團洗錢水房，逮補張嫌為首等4人，不僅查扣存摺數本、贓款41餘萬、虛擬貨幣USDT等證物，現場還有5把刀械、2把手槍和多發子彈，初查，至少有17人受害，遭詐金額高達6360萬元。

高雄市刑大指出，偵查第五隊14分隊結合科技偵查隊、鳳山分局及保安大隊特勤人員，上月攻破一處位於鳳山區的水房據點，並兵分多路在林園區、苓雅區等6處同步執行搜索，逮獲以張嫌為首等4人之詐騙水房，並分別查扣存摺數本、人頭電話卡、點鈔機、刀械、手槍（含彈匣）、子彈、擦槍工具、網銀IKEY、手機數支、名牌包、監視器、電腦數台、贓款41餘萬、虛擬貨幣USDT等證物。

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據了解，被害人是在社群軟體被「股票分析投資賺錢」等廣告吸引，並經引導認識詐騙集團假冒的投顧老師，以「保證獲利、穩賺不賠」等花招攻擊人性貪婪弱點，被害人不疑有他，誤以為投資股票、虛擬貨幣而匯款，等到要變現時，又遭詐騙集團假冒投顧公司客服再以話術告知「需繳交股票分紅」始能出金，被害人反覆依照指示匯款，發現仍無法出金才驚覺遭詐騙。警方初步清查被害人計有17名，遭詐騙總金額6360萬餘元。

高雄市刑大追查發現，該集團以張嫌為首，招募、指揮黃、夏、何等3嫌擔任車手，於被害人遭詐騙贓款匯入第一層帳戶後，由不詳詐騙集團將錢層轉至張嫌所成立之公司戶內，再指示黃、夏、何等3嫌前往臨櫃大額提領並上繳給張嫌，利用公司帳戶隱匿詐欺所得贓款，設計層層斷點規避警方查緝。

警方於該據點現場竟發現多本相關法律書籍，張嫌等以虛擬貨幣幣商的虛擬貨幣買賣交易來掩飾洗錢罪責，利用專有法律名稱反駁，並向警方、銀行、金管會等機關提出質疑。規避手法高明令警方咋舌，但仍經高雄市警方鍥而不捨埋伏、跟蹤蒐證掌握重要情資，一舉破獲不法，全案依法帶案偵辦。同時呼籲民眾，投資前請務必小心謹慎，以免身陷犯嫌之詐欺話術不自知。

高市刑大破獲詐騙集團水房，查獲現多把刀械、詐騙通聯用手機，還有點鈔機。（民眾提供）

詐騙集團水房內查獲多只名牌包。（民眾提供）

警方兵分多路逮捕張嫌為首等4人的詐騙集團。（民眾提供）

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