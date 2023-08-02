為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄破獲投資詐騙集團 17被害人遭詐6360萬

    高市刑大破獲詐騙集團水房，現查並查獲多把刀械、手槍和多發子彈等。（民眾提供）

    高市刑大破獲詐騙集團水房，現查並查獲多把刀械、手槍和多發子彈等。（民眾提供）

    2023/08/02 11:08

    〔記者許麗娟／高雄報導〕詐騙猖獗而且手法多元，高雄市刑事警察大隊今（2日）宣布，破獲詐騙集團洗錢水房，逮補張嫌為首等4人，不僅查扣存摺數本、贓款41餘萬、虛擬貨幣USDT等證物，現場還有5把刀械、2把手槍和多發子彈，初查，至少有17人受害，遭詐金額高達6360萬元。

    高雄市刑大指出，偵查第五隊14分隊結合科技偵查隊、鳳山分局及保安大隊特勤人員，上月攻破一處位於鳳山區的水房據點，並兵分多路在林園區、苓雅區等6處同步執行搜索，逮獲以張嫌為首等4人之詐騙水房，並分別查扣存摺數本、人頭電話卡、點鈔機、刀械、手槍（含彈匣）、子彈、擦槍工具、網銀IKEY、手機數支、名牌包、監視器、電腦數台、贓款41餘萬、虛擬貨幣USDT等證物。

    據了解，被害人是在社群軟體被「股票分析投資賺錢」等廣告吸引，並經引導認識詐騙集團假冒的投顧老師，以「保證獲利、穩賺不賠」等花招攻擊人性貪婪弱點，被害人不疑有他，誤以為投資股票、虛擬貨幣而匯款，等到要變現時，又遭詐騙集團假冒投顧公司客服再以話術告知「需繳交股票分紅」始能出金，被害人反覆依照指示匯款，發現仍無法出金才驚覺遭詐騙。警方初步清查被害人計有17名，遭詐騙總金額6360萬餘元。

    高雄市刑大追查發現，該集團以張嫌為首，招募、指揮黃、夏、何等3嫌擔任車手，於被害人遭詐騙贓款匯入第一層帳戶後，由不詳詐騙集團將錢層轉至張嫌所成立之公司戶內，再指示黃、夏、何等3嫌前往臨櫃大額提領並上繳給張嫌，利用公司帳戶隱匿詐欺所得贓款，設計層層斷點規避警方查緝。

    警方於該據點現場竟發現多本相關法律書籍，張嫌等以虛擬貨幣幣商的虛擬貨幣買賣交易來掩飾洗錢罪責，利用專有法律名稱反駁，並向警方、銀行、金管會等機關提出質疑。規避手法高明令警方咋舌，但仍經高雄市警方鍥而不捨埋伏、跟蹤蒐證掌握重要情資，一舉破獲不法，全案依法帶案偵辦。同時呼籲民眾，投資前請務必小心謹慎，以免身陷犯嫌之詐欺話術不自知。

    高市刑大破獲詐騙集團水房，查獲現多把刀械、詐騙通聯用手機，還有點鈔機。（民眾提供）

    高市刑大破獲詐騙集團水房，查獲現多把刀械、詐騙通聯用手機，還有點鈔機。（民眾提供）

    詐騙集團水房內查獲多只名牌包。（民眾提供）

    詐騙集團水房內查獲多只名牌包。（民眾提供）

    警方兵分多路逮捕張嫌為首等4人的詐騙集團。（民眾提供）

    警方兵分多路逮捕張嫌為首等4人的詐騙集團。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    心太軟！老翁自認花錢事小 就怕「身世坎坷的她」天天煩
    2023/08/02 10:44

    心太軟！老翁自認花錢事小 就怕「身世坎坷的她」天天煩
    （影音） 清涼片要脅！麥當勞女神被好友坑200萬 隱忍半年不敢報警
    2023/08/02 10:37

    （影音） 清涼片要脅！麥當勞女神被好友坑200萬 隱忍半年不敢報警

    桃園地景藝術節多好玩？亮點搶先看
    Apple-App Store卡詐騙 Q2較Q1狂增逾3倍
    2023/08/01 05:30

    Apple-App Store卡詐騙 Q2較Q1狂增逾3倍
    （影音）鳳梨不當網紅了！向保母鞠躬致歉 避談吸毒前科
    2023/07/31 21:44

    （影音）鳳梨不當網紅了！向保母鞠躬致歉 避談吸毒前科

    元大日本龍頭企業基金8/1再次募集
    上「Tinder」詐騙3女250萬 棒棒堂男孩「EDD」王勁中判2年
    2023/07/31 19:36

    上「Tinder」詐騙3女250萬 棒棒堂男孩「EDD」王勁中判2年
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播