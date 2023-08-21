大型洗錢水房10個月洗15億 17人起訴查扣7700萬

警方到洗錢水房查緝。（警方提供）

2023/08/21 14:14

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一個大型洗錢水房集團，查出該集團利用第三方支付專替多個博弈網站洗錢，去年至今短短10個月內洗錢金額就高達15億元，檢警分兩波行動，陸續逮捕夏姓集團首腦及成員共22人，並查扣成員名下房產、帳戶不法所得共7700萬元，而檢方近日第一波偵結，起訴其中17人。

為斬斷犯罪集團不法金脈，刑事局中打三隊接連偵破多起博弈機房案後持續溯源，發現38歲夏男為首的水房集團，成立「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等空頭公司，用人頭掛名負責人，從去年5月起陸續為多家博弈網站、娛樂城進行層層洗錢轉帳。

請繼續往下閱讀...

警方說，第三方支付公司提供虛擬帳號供賭客匯入賭金後，會將賭金轉帳給空頭公司的人頭帳戶，由洗錢水房人員操作網銀，經過層層轉帳後，除將賭客所贏的賭金轉帳出金給賭客外，其餘獲利後集中提領，上繳給上游主嫌，截至今年2月查獲為止，洗錢金額高達15億元。

而夏男等人在初期招募訓練員工時，會將新進人員安排藏匿在承租的高級住宅大樓，集中訓練管理，待熟悉網銀轉帳流程能迅速操作後，便要求員工化整為零，各自藏匿於家中聽候群組指令，從事轉帳洗錢犯行，避免集體同時遭警方查獲，幹部定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。

案經報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮偵辦後，與台中市、彰化縣警方共組專案小組，分在今年2月21日、6月5日兩波行動中，於台中北區、太平等地攻堅查緝，拘提夏姓主嫌及成員共22名到案，查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢不法證物。

另搜索過程中也發現水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3000萬元不法資金，立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押獲准，另外也查扣相關涉案成員名下3筆土地及2筆房產，市價約4400萬元，合計扣案不法所得7700多萬元，以利日後追徵犯罪不法所得，訊後依組織犯罪防制條例、賭博、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

檢察官近日第一波偵結，起訴其中17人；刑事局提醒，立法院三讀通過賭博罪修法，透過網路或電子設備等方式賭博財物者，已由原本社會秩序維護法改為涉犯賭博罪，民眾切勿沉迷賭博或從事賭博犯罪，除涉及刑事責任外，也將造成財產的損失。

警方查扣相關證物。（警方提供）

警方分兩波行動，陸續逮捕22人。（警方提供）

大型博弈洗錢水房犯案流程示意圖。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法