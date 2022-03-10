為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    洗錢水房藏身高雄大樓 2個月經手7億遭警攻堅瓦解

    洗錢水房藏身高雄大樓，警攻堅逮8嫌。（民眾提供）

    洗錢水房藏身高雄大樓，警攻堅逮8嫌。（民眾提供）

    2022/03/10 16:27

    〔記者黃良傑／高雄報導〕31歲吳姓男子把洗錢「水房」隱身在高雄市民宅內，涉嫌幫詐欺及網路簽賭集團洗錢，打出「高薪、輕鬆、免經驗」召募員工，短短2個月內，進出洗錢逾7億元，不法獲利超過千萬，警方攻堅查扣多達190支手機，以及相關網路設備1批、教戰手冊1批等，警詢後將8嫌移送法辦。

    高市刑大今指出，這處水房協助洗錢詐欺、博弈集團的不法獲利，再以虛擬貨幣及人頭帳戶，透過手機把贓款轉帳到境外不明帳戶，逃避查緝、抽取暴利，經檢視查扣帳冊報表，初估該犯罪集團今年短短2個月內，就經手逾7億元，若抽成1.5％，不法獲利逾千萬。

    保大特警協助刑大拂曉出擊，趁成員開門之際，攻堅破獲詐欺、博弈洗錢水房，逮捕以吳男為首的水房成員，據查水房8嫌分為2班制，全天24小時不停運匯，並自教戰手冊中出考題訓練成員，利用電腦和手機加速作業流程，規避警方查緝。

    高市刑大除加強查緝詐欺案力道，也積極防治詐欺案的發生率，今年詐欺發生數439件，較去年同期499件減少60件，此外，暴力犯罪發生數與去年同期比較減少6件（減少42.8%），且全數偵破，破獲率在六都排名第二；高市警察局長黃明昭也指示17個分局，持續掃槍打詐。

    警方查扣190餘支手機。（記者黃良傑攝）

    警方查扣190餘支手機。（記者黃良傑攝）

    洗錢水房藏身高雄大樓，警逮8嫌。（民眾提供）

    洗錢水房藏身高雄大樓，警逮8嫌。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遊戲公司暗營賭網洗錢水房 經手8億賭資遭刑事局查獲
    2022/03/09 14:59

    遊戲公司暗營賭網洗錢水房 經手8億賭資遭刑事局查獲
    洗錢達200億！警扮外送員誘開門攻堅破水房 逮21嫌
    2022/01/27 11:19

    洗錢達200億！警扮外送員誘開門攻堅破水房 逮21嫌

    台中超越台北 七期擠身亞洲最美城心
    半年逾40億！ 刑事局聯手高雄、台南警力 瓦解4處賭博洗錢水房
    2022/01/10 15:12

    半年逾40億！ 刑事局聯手高雄、台南警力 瓦解4處賭博洗錢水房
    假投資詐欺水房半個月經手千萬 贓款轉虛擬幣洗錢
    2021/12/22 17:05

    假投資詐欺水房半個月經手千萬 贓款轉虛擬幣洗錢

    3C控顧目瞅 靠新「黑科技」幫你守護
    就靠這兩樣！ 台中水房一年洗錢超過40億
    2021/11/29 22:40

    就靠這兩樣！ 台中水房一年洗錢超過40億
    「海神3煞」牽連洗錢集團！警掃蕩「水房」 揪半年違法金流達23億
    2021/11/25 11:16

    「海神3煞」牽連洗錢集團！警掃蕩「水房」 揪半年違法金流達23億
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播