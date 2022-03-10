洗錢水房藏身高雄大樓 2個月經手7億遭警攻堅瓦解

洗錢水房藏身高雄大樓，警攻堅逮8嫌。（民眾提供）

2022/03/10 16:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕31歲吳姓男子把洗錢「水房」隱身在高雄市民宅內，涉嫌幫詐欺及網路簽賭集團洗錢，打出「高薪、輕鬆、免經驗」召募員工，短短2個月內，進出洗錢逾7億元，不法獲利超過千萬，警方攻堅查扣多達190支手機，以及相關網路設備1批、教戰手冊1批等，警詢後將8嫌移送法辦。

高市刑大今指出，這處水房協助洗錢詐欺、博弈集團的不法獲利，再以虛擬貨幣及人頭帳戶，透過手機把贓款轉帳到境外不明帳戶，逃避查緝、抽取暴利，經檢視查扣帳冊報表，初估該犯罪集團今年短短2個月內，就經手逾7億元，若抽成1.5％，不法獲利逾千萬。

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保大特警協助刑大拂曉出擊，趁成員開門之際，攻堅破獲詐欺、博弈洗錢水房，逮捕以吳男為首的水房成員，據查水房8嫌分為2班制，全天24小時不停運匯，並自教戰手冊中出考題訓練成員，利用電腦和手機加速作業流程，規避警方查緝。

高市刑大除加強查緝詐欺案力道，也積極防治詐欺案的發生率，今年詐欺發生數439件，較去年同期499件減少60件，此外，暴力犯罪發生數與去年同期比較減少6件（減少42.8%），且全數偵破，破獲率在六都排名第二；高市警察局長黃明昭也指示17個分局，持續掃槍打詐。

警方查扣190餘支手機。（記者黃良傑攝）

洗錢水房藏身高雄大樓，警逮8嫌。（民眾提供）

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