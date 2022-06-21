高市刑大攻堅瓦解台中「水房」 洗錢金額上億元

高市刑大攻堅瓦解台中況錢「水房」，投資詐騙及洗錢金額破億，現場搜出73萬贓款和證物，警方還拔槍喝令嫌犯就範。（民眾提供）

2022/06/21 22:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕詐騙集團利用交友軟體誆稱投資比特幣可獲暴利，但須分散匯入14個帳戶，才有充足金流啓動操作大賺，被害人不疑有他，陸續將156萬元匯入人頭帳戶，獲利時欲提領碰壁，才知受騙，高市刑大兵分兩路，台中、高雄攻堅，一舉逮捕首腦王姓男子及李姓、張姓、吳姓水房幹部共24人，搜出現金73萬6000元、手機16支、U盾3組、點鈔機2台、存摺10本、SIM卡1批、鑽戒1只，洗錢金額估計上億元，全案依詐欺、洗錢防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，高市刑大偵五隊自「165」防詐騙資料庫，過濾掌握霍姓男子於去年5月間，從「全民Party」App交友後，詐團得知他想投資賺錢，使出話術誘其投資比特幣，霍不疑有他，先後把156萬元匯入14個帳戶，還以為真有獲利，6月19日欲獲利了結時，發覺竟無法兌現，赫然才知受騙。

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警方查出霍男所匯帳戶全是人頭帳戶，鎖定14個人頭帳戶及6名車手，一網打盡後，再追出車手上繳贓款給「水房」，破獲設於台中市的洗錢水房據點，順利逮捕涉嫌主持水房的王姓男子，以及3名水房管理幹部，清查洗錢的人頭帳戶中，發現經手的金額上億元，令人瞠目結舌。

警方研判詐騙、洗錢來源，可能不只投資詐騙手法取得，可能另有其他不法贓款金流，全案今依詐欺及違反洗錢防制法送辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高市刑大攻堅瓦解台中況錢「水房」，投資詐騙及洗錢金額破億，現場搜出73萬贓款和證物，警方還拔槍喝令嫌犯就範。（民眾提供）

高市刑大攻堅瓦解台中況錢「水房」，投資詐騙及洗錢金額破億，現場搜出73萬贓款和證物，警方還拔槍喝令嫌犯就範。（民眾提供）

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