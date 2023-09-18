國內3大黑幫聯手組詐騙集團 假檢警削近5千萬、洗錢1.3億

警方將犯嫌移送法辦。（警方提供）

2023/09/18 12:50

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一個由國內竹聯等三大知名幫派，跨堂口合體組成的詐騙及洗錢集團，查出該集團以假檢警老梗行騙，再透過虛擬貨幣洗錢，經陸續收網帶回曾姓首腦等21人，初步清查詐財金額近5千萬元，洗錢金額更超過1.3億元，全案經移送台中地檢署，預計近日偵結起訴。

刑事局中打第二隊隊長江嘉勝表示，為有效強力打擊詐欺集團，該隊分析165反詐騙諮詢平台資料庫，發現有詐騙集團假冒警察及檢察官老梗，謊稱被害人涉入重大刑案，需把名下財產交給法院監管，要求民眾在期限內匯款，並傳送偽造政府機關公文取信。

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交涉過程中不斷威嚇民眾涉及重罪，必須配合調查，使民眾心生畏懼，並以偵查不公開為理由，誤導民眾迴避銀行關懷提問，阻斷向外求援機會，其中一名退休生意人因此被被詐騙金額超過1900萬元，經查，該詐騙洗錢集團是由竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂、新竹風飛沙幫3大黑幫合作籌組。

而該集團吸收成員創設人頭公司、金融帳戶，利用虛擬貨幣隱匿贓款金流，案經報請台中地檢署檢察官謝怡如指揮後，與台中市刑大、台中第三分局、台北市北投分局、屏東縣里港分局、新竹縣刑大等單位，合組專案小組偵辦，今年3月至8月間陸續收網，分5波前往台北、台中、新竹等地，帶回32歲曾姓首腦等涉案21人。

警方同時查扣一輛市價400萬元的BMW540i轎車、價值300多萬元的USDT虛擬貨幣、筆記電腦、金融卡、手機、虛擬貨幣買賣契約書、帳冊、價值約1000餘萬元房地產等證物，初步清查，已有5名被害人被害款項逾4657萬餘元，洗錢金額超過1億3800萬餘元，全案依詐欺、 洗錢及組織等罪移送台中地檢署偵辦，其中曾男等二人遭檢方聲押獲准。

刑事局呼籲民眾，公務機關不會在電話中製作筆錄，更不會要求監管民眾的帳戶或財產，如接獲可疑電話，務必掛斷電話後，立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣的證物。（警方提供）（記者許國楨攝）

警方查扣市價400萬元的BMW540i轎車。（警方提供）

假檢警行騙用的偽造公文。（警方提供）（

假檢警行騙用的偽造公文。（警方提供）

假檢警恐嚇被害人的對話。（警方提供）

假檢警恐嚇被害人的對話。（警方提供）

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