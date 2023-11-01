葉元之批賴清德老家房屋稅繳不出 賴辦︰配合繳納勿再政治操作

葉元之今日再開記者會，指出賴清德老家為礦務用地，依規免繳地價稅，若賴清德這幾年依規繳稅，房屋稅總共只要8萬元，若繳不出來，前台南市議員謝龍介願意幫忙出。（記者黃子暘攝）

2023/11/01 11:54

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員葉元之昨在市議會質詢副總統賴清德萬里老家違建爭議，財政局稱無房屋稅籍資料，葉怒批賴陣營謊稱有繳房屋稅，今日再指出賴清德老家為礦務用地，依規免繳地價稅，若賴清德這幾年依規繳稅，房屋稅總共只要8萬元，若繳不出來，前台南市議員謝龍介願意幫忙出。

賴辦回應，若因涉及法規及稅金變動，新北市政府認定有哪些需補繳並寄發通知，當事人願配合繳納，此事已全權委託律師處理，盼勿再因選舉而政治操作。

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賴辦指出，該案歷史久遠，非單一事件，與一般違建案不同，過去地方政府若有寄發給當事人的相關稅費單據，均會繳納而無欠繳之情形；該案已全權委託律師處理相關法律爭議，希望各界勿再為選舉而恣意政治操作，台灣是成熟的法治國家，爭議應回歸法律程序理性討論，相信市府會依法行政，當事人也會遵法辦理。

葉元之說，若賴家這幾年來依規定繳納房屋稅，其實只要8萬元，若賴清德連這點錢都想賴，「乾脆改名叫賴八萬、賴皮」，他昨晚與「賴清德好友」謝龍介聯繫，謝龍介親口承諾，若清德兄真的繳不出來，願意代為負擔。

此外，葉元之表示，該地屬礦務用地，若如今仍做礦工宿舍或礦務使用，住宅可以存在，因此新北市府二度詢問主管機關「經濟部地質調查及礦業管理中心」，對方不敢講，「因為就是沒有」，台灣早就沒有礦業活動，哪來礦工宿舍？希望礦業中心不要再包庇賴清德，護航特定總統參選人、行政不中立。

葉元之說，民進黨對其他人違建窮追猛打，對賴清德的違建卻是全黨唬爛護航，態度雙標，所以要追打此事；民進黨認為在野無法勝選，因此指鹿為馬唬爛、囂張「也不能拿他們怎麼樣」，在野更要整合，「就是要讓他們怎麼樣」。

他也表示，這是小事，奉勸賴清德補登記、補繳稅即可，身為總統參選人不應說謊，對社會帶來如此不良示範。

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