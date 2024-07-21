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私刑正義？ 北市幼兒園性侵延燒 今凌晨托嬰中心大門又遭駕車衝撞

北市幼兒園性侵案舊址，今凌晨又遭衝撞，警方以現行犯逮捕馬男。（記者姚岳宏翻攝）

北市幼兒園性侵案舊址，今凌晨又遭衝撞，警方以現行犯逮捕馬男。（記者姚岳宏翻攝）

2024/07/21 10:07

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，引發社會譁然，今天凌晨該幼兒園的舊址，現已換人經營的睿芯托嬰中心，又遭人駕車衝撞，警方獲報到場，隨即以現行犯逮捕駕車的18歲無業馬姓男子，馬男初步跟警方表示，是因自己也有一歲女兒，憤怒不滿才會駕車衝撞，警詢後通知托嬰中心現有負責人提告，將馬男依毀損、公共危險、侵入建築物等罪嫌送辦。

信義警分局指出，目前該幼兒園去年11月已易主，毛案也進入司法程序，呼籲社會大眾應理性看待，請勿行私刑正義，警方將加強勤務作為，違法行為必依法嚴辦；該作案用車輛已拖返分局查扣。

信義分局表示，今清晨約3時25分許，警方獲報松德路161-4號「睿芯托嬰中心」遭衝撞，員警獲報到場後隨即以現行犯逮捕馬姓男子，根據監視器畫面，馬男駕車以倒車方式數度衝撞托嬰中心鐵門，還於車前玻璃掛上2布條寫：「天地不容，人神共憤，性侵幼兒，毛畯珅」字語。

駕車衝撞的馬男表示自己有約一歲女兒，看了新聞之後也心有所感，而心生憤怒，也想為社會表達一些意義，特別遠從宜蘭蘇澳駕車前來犯案，目前警方還在釐清犯案動機。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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