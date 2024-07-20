咆哮導致胃潰瘍？人事主任不准假 台中夫妻檔教師索賠20萬元敗訴

台中地院認為咆哮如果為真，也難以認定會造成胃潰瘍，判決這對夫妻檔教師敗訴。（記者張瑞楨攝）

2024/07/20 11:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓女教師與丈夫是台中某國中教師，提起民事訴訟指控該校陳姓人事主任，刁難罹患梅尼爾氏症的黃師請假，還打電話向醫院詢問病情，侵害黃師的隱私人權，黃師的丈夫則被陳主任咆哮，導致罹患胃潰瘍等病症，索賠20萬元；陳主任則答辯說，這對夫妻於校園內尋釁滋事，讓學校窮於應付。台中地院法官認為，陳主任被控職場霸凌不成立，他縱使咆哮，也很難認定會造成黃師的丈夫胃潰瘍，向醫院詢問病情也是基於行使職務，駁回這對夫妻之訴確定。

判決書指出，黃姓女教師宣稱罹患梅尼爾氏症（一種內耳疾病，會眩暈、耳鳴、聽力減損），2019年間向校方請假時，被學校的陳姓人事主任（已調職）刁難，陳主任甚至譏諷「妳這張（醫師證明）長期這麼好用喔，可以請兩百多天喔，驚死人咧」等，陳主任還致電醫院探詢病情，違反個人資料保護法，侵害她的隱私。

請繼續往下閱讀...

黃師的丈夫則是指控，陳主任於辦公室咆哮、霸凌他，當時還有學生在場，致使他感到受挫、羞辱、被孤立及受傷，進而折損自信，衍生回流性食道炎、胃潰瘍、胸悶、失眠等病情，這對夫妻向陳主任索賠精神慰撫金各10萬元，合計20萬元。

陳主任抗辯說，黃師的丈夫於2020年1月15日不假未到校，學校依法以曠職登記，當年度教師考績獎金全無，黃師申請延長病假未合法定要件，當年度薪津追繳20餘萬，這對夫妻心有未甘，陳主任還強調，這對夫妻於校園內刻意尋釁滋事，惡意偷錄同仁對話濫訴濫告，或冒名誣告同事，讓學校窮於應付。

陳主任強調，黃師的丈夫對他提起霸凌案，調查結果是部分成立，他申訴之後，職場霸凌事件不成立，至於向醫院詢問病史，是黃師請病假期間，還能回學校與丈夫泡茶、聊天，由於涉及公法上延長病假的核給，以及公法上俸給權之核支，學校據此函詢醫院，聲明駁回這對夫妻之訴。

台中地方法院簡易庭一審認為，黃師與丈夫主張，陳主任侵害健康權或其他的人權法益，以及違反個人資料保護法，不過，黃師丈夫的回流性食道炎、胃潰瘍等病症，原因可能複雜多樣，但依據一般生活經驗，縱使陳主任咆哮為真，但也難以認定會造成回流性食道炎、胃潰瘍，且陳主任被控職場霸凌最終也未成立。

法官強調，至於違反個人資料保護法等指控，陳主任是學校人事主任，處理黃師請假事宜，而向醫院探詢黃師病情，實屬行使職務的行為，何來不法，更無所謂黃師隱私權受侵害可言，這對夫妻索賠的構成要件不充足，判決駁回，黃師與丈夫不服判決上訴二審，台中地院合議庭見解與一審相同而駁回，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法