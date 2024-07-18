京華城董座控游淑慧加重誹謗 沈慶京請假未出庭

京華城董事長陳玉坤今天上午現身台北地檢署。（記者陳彩玲攝）

2024/07/18 13:35

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市議會組成「京華城容積違失案專案調查小組」，追查京華城改建案有無不法，日前擔任召集人的國民黨北市議員游淑慧透露，此案可能和金流有關；對此，京華城董事長陳玉坤控告游涉犯加重誹謗罪。台北地檢署今傳喚陳玉坤、威京集團主席沈慶京，檢方訊後陳男表示不便說明；沈則請假未到。

庭訊約2小時結束，陳玉坤面對媒體表示，全案尚在偵查中不便說明。面對記者提問，目前京華城改建的情形，他回應「改建進度正常。」至於容積率的問題會不會受到影響？陳玉坤說，「我現在不能亂說話，謝謝。」隨即搭上計程車離去。

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民眾黨主席柯文哲於台北市長任內將京華城土地容積率從392％提高為840％，引起各界質疑。台北市議會組成「京華城容積違失案」專案小組，調查有無不法，6月14日召開第8次會議後，游淑慧受訪透露，有調查小組成員獲得訊息和檢舉，此案可能跟金流有關，但為求對當事人公平且不影響司法偵辦，因此未列入調查報告、未公開討論，僅私下建議可直接向廉政和司法單位告發。

對此，陳玉坤認為，游淑慧屢次以京華城容積率為目標，創造個人聲量，並為其前老闆郝龍斌市長發聲，發表不實言論博取媒體版面，並頻繁參加電視政論節目，煽動媒體風向，意圖營造京華城被圖利甚至行賄等假象，已嚴重損及京華城名譽、商譽，6月17日對游淑慧提出加重誹謗罪告訴。

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