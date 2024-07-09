請假沒全勤扣8000元！ 18歲女：中午休息沒打卡也扣1千……

有網友上網爆料，指剛滿18歲找到的第一份正式工作，原本公司說沒全勤扣2千，不料後續老闆又逕自改規定，讓她傻眼直呼，請假1天就被扣8千，其他網友看到也紛紛直呼太誇張。（圖擷自Dcard）

2024/07/09 11:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對初入社會的新鮮人來說，都非常期待找到一份好工作，但有網友上網爆料，指剛滿18歲找到的第一份正式工作，原本公司說沒全勤扣2千，不料後續老闆又逕自改規定，讓她傻眼直呼，請假1天就被扣8千，其他網友看到也紛紛直呼太誇張，並建議她應該去檢舉。

有女網友在Dcard工作版抱怨，指剛滿18歲的她找到一份做辦公室的工作，面試時說薪水是3萬5，但第一次領薪水時卻被扣2千，詢問會計才得知，是因為沒有全勤。不料當她第二次領薪水又少超多，再度向會計反應，會計卻稱，「老闆把全勤改成8000，有問題你再問一下老闆」。這番回應讓原PO傻眼，並指「到底8000是什麼，連講都沒跟我講。等於我只要請假一天，我當月薪資直接變成27000…」。

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原PO也提到，「我朋友跟我同一間公司，老闆也是開給他35000，上了兩天班，老闆說：你的薪水改成28000喔，我朋友直接傻眼啊」，為此她也發問「這種老闆可以告嗎」。她在發文中也附上對話截圖，顯示對方回應「你們全勤8千，請假的話就沒了」。

另外她也PO出公司規定1天必須打卡4次，包含早上上班、中午下班、下午上班、下午下班等，每少打1次扣500。她表示雖然中午沒離開公司，但有時候中午忘記打卡也會被扣款，等於一整天白做，1千就沒了。

在該文底下網友議論紛紛，並紛紛留言質疑「應該違法吧？」、「全勤是鼓勵出勤，不是用來懲罰臨時有事請假的」、「第一次看到全勤8000的，這老闆是個狠人，直接檢舉了」、「妳遇到慣老闆了，三十六計走為上計」、「原Po的35000-8000=27000低於27470了！可檢舉～」、「有白紙黑字簽訂勞動契約，且數字都清楚的話，就打電話檢舉了」。

原PO後續也回應「只能說自己剛出社會什麼都不懂，合約沒簽，都是口頭說明。也學到教訓了，謝謝大家」，也有其他網友建議「老闆隨意更改、沒有簽同意書，就是違法，而且遲到只能依照比例扣薪，你有非常多可以告他的點」、「違法確定，直接上勞動局網站線上檢舉」、「沒打卡扣薪已經違反勞基法囉，想不到還有白紙黑字」。

網友也PO出公司規定1天必須打卡4次，包含早上上班、中午下班、下午上班、下午下班等，每少打1次扣500。（圖擷自Dcard）

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