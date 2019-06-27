潛豪宅偷千萬愛馬仕包 腳踝斬賤賣

2019-06-27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名慣竊日前利用一棟透天豪宅正在裝修的機會，從工地潛入隔壁另棟豪宅闖空門，偷走價值上千萬元的多個愛馬仕名牌包以及AP名錶等精品，警方在案發2天後逮捕竊賊追查贓物流向，陸續自當鋪找回時才驚覺，該名慣竊竟以市價不到2折的價格賤賣高檔名品，忍不住揶揄「該名慣竊真是不專業」。

全數賣給當鋪

台中市西屯區12期重劃區一排每棟6千萬元起跳的透天豪宅，其中一棟在本月16日驚傳重大竊案，竊賊利用隔壁棟正在裝修，門禁管制較鬆的機會，潛入工地破壞該戶3樓窗戶後侵入行竊，偷走7個愛馬仕鉑金包與凱莉包、8只AP、PP等名錶，以及一批項鍊等精品首飾，屋主損失上千萬元。

警方獲報調閱監視器，迅速在2天後逮捕一名年約50歲的男性慣竊，但沒有發現贓物。

慣竊辯稱當天犯案得手後就將贓物分散拿到4家當鋪典當變現，現金除用來還債也供自己花用，警方懷疑他的說詞避重就輕，訊後先將全案依竊盜罪嫌送辦，這幾天也陸續從當鋪找回贓物。

警方發現，該名慣竊竟以市價不到2折價格就賤賣精品贓物，忍不住揶揄「不識貨也真不專業」；坊間一名當鋪業者「小鈞」則說，名牌包或手錶等精品，會視市場接受及流通度以市價行情約4成左右價格收購，但為了避免收到贓物，除了保證書外，還會要求對方拿出發票或原始的袋子及盒子，該名竊賊會賤價典當，應該是急欲脫手換現。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法