花蓮強震》秀林鄉缺水 基督教救助協會送200桶水應急

秀林鄉因地震缺水，基督教救助協會提供飲用水200桶，於今日下午4點送到。 （圖由救助協會提供）

2024/04/05 17:41

〔記者林曉雲／台北報導〕花蓮遭地震重創，秀林鄉因為地震缺水，基督教救助協會提供飲用水200桶（每桶20公升），於今（5日）下午4點送到，提供給3間1919服務中心教會共600戶，包括太魯閣1919服務中心（太魯閣長老教會）、砂卡礑1919服務中心（砂卡礑教會）及姬望1919服務中心（姬望教會）。

救助協會花蓮地區辦事處主任陳芳瑜表示，除了主要的倒塌及傾斜大樓的居民之外，花蓮地區有許多人的住家因地震而受損，協會除了預備重大災害補助之外，還有急難救助金、食物包等資源，受災民眾除了到避難安置處，也可就近到住家附近的1919服務中心尋求協助，救助協會服務信箱support@ccra.org.tw。

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救助協會花蓮地區辦事處從4月3日起，已先後於吉安鄉的知卡宣公園臨時避難處，和花蓮市中華國小避難收容處所設置服務站，回應受災戶的求助及提供乾糧等物資，並轉介1919服務中心協助申請急難救助，中華國小目前有128人安置，多數是擔心住家結構老舊不敢回家，中華國小救助站除給予簡單物資，也留下基本資料，並轉介給1919服務中心執行後續關懷服務，也配合縣府社會處救助科和花蓮市公所提出的協助需求。

62歲的阿香姨，住家鄰近嚴重受損的明禮路大樓，地震造成家中牆壁多處嚴重龜裂，4月3日與先生住進中華國小安置中心，她表示，餘震很強，不敢待在家中，即使在避難所也不敢待在室內。大兒子患有重度自閉症，先生幾年前車禍後行動稍不便，社工轉介1919服務中心，如有需要也會協助申請1919急難救助金。

基督教救助協會成立2處救助站，協助花蓮強震的受災民眾。（圖由救助協會提供）

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