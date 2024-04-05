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黃子佼持不雅片》性影像申訴去年逾3000件 警曝「這原因」報案僅占17％

藝人黃子佼（中）遭查擁有未成年不雅片，引起各界撻伐。（資料照）

藝人黃子佼（中）遭查擁有未成年不雅片，引起各界撻伐。（資料照）

2024/04/05 16:50

〔記者李文馨／台北報導〕藝人黃子佼遭查擁有未成年不雅片，引起各界撻伐。根據內政部警政署送交立法院報告指出，衛福部「性影像處理中心」去年受理3350件申訴案，其中僅有565件為警方受理民眾報案所轉介，佔比17%，「究其原因為被害人主要訴求是移除性影像，而非進入司法程序」；另有關偵查數位犯罪所需的裝備及技術預算，警政署指出，相關經費共計8億4546萬元，將逐年採購配置設備。

針對有關立委建議建制「StopNCII（未經同意散布私密影像）」資料庫，警政署表示，衛福部去年因應數位性別暴力四法聯修，已成立「性影像處理中心」作為受理民眾求助移除違法性影像及協助轉介被害人保護扶助之窗口，由該中心通知網路平台業者及地方社政主管機關，以接續辦理不法性影像之限制瀏覽或移除等相關工作。

警政署指出，在實務上，相關被害人多逕向性影像處理中心提出申訴，並未報警，「究其原因為被害人主要訴求是移除性影像，而非進入司法程序」。截至去年底，性影像處理中心受理3350件申訴案，其中僅有565件為警方受理民眾報案所轉介。因此若有設置資料庫的必要，建議整合於該中心受案機制內，才能充分發揮比對功能。

有關偵查數位犯罪所需的裝備部份，警政署說明，已規劃逐年採購配置設備，包括電腦及手機鑑識軟硬體設備、惡意程式偵測軟體、OSINT服務（如運用於網路公開情資分析）與虛擬通話分析軟體等，相關經費共計8億4546萬元，涵蓋在「111-113年精進警察科技偵查及人才培訓」及「112-115年邁向新框架厚植科技偵查能量」2大計畫中。

在技術及資源方面，警政署說，自2021年起推動「精進科技偵查人才教育訓練計畫」，包含各警察機關科技偵查人才教育訓練，並取得國際證照、邊纂科技偵查教材、辦理科技偵查講習及測驗、建立能力評估程序等。

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