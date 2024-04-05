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澎湖男子酒駕自摔腦出血、斷肢 緊急申請駐地直升機後送台灣

酒後騎車顱內出血及腳趾斷裂，緊急申請後送直升機送往台中榮總搶命。（凌天航空提供）

酒後騎車顱內出血及腳趾斷裂，緊急申請後送直升機送往台中榮總搶命。（凌天航空提供）

2024/04/05 15:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕酒後不騎車，雖然警方列入重點取締，並有許多血淋淋的例子，但仍有人貪杯誤事，酒後騎車自摔，因顱內出血及左腳趾斷裂等狀況嚴重，緊急送醫後申請駐地醫療直升機凌天航空後送，清晨前往台中榮總搶命，再次印證酒後駕（騎）車害人害己的鐵律。

4日晚間一名57歲男性酒後騎車自摔，經路人向澎湖縣政府消防局報案，派遣救護車前往現場救護，並將該名男性送往三總澎湖分院救治。經三總澎湖分院診斷該名男子左腳趾明顯斷裂、眉毛有撕裂傷、身體多處有擦傷、經電腦斷層掃瞄檢查後有顱內出血，故建議家屬需將病人轉往台灣本島進行後續治療，由院方向衛福部申請直升機緊急醫療後送，將病人送往台中榮總進行後續治療。

院方在將病人轉出前，初步給予藥物止痛、建立周邊靜脈等治療維持病人生命徵象後，交由凌天航空醫療組人員進行後續空中轉診照護。凌天航空於今（5）日清晨4時47分澎湖機場起飛、5時39分台中機場落地、5時59分到達台中榮總。

凌天航空此趟後送任務，是由全台最年輕航空救護員洪大鈞執行空中轉診任務，洪姓救護員年僅22歲，此前已有數千小時的到院前緊急救護經驗。凌天航空航空救護訓練教官陳萬昇表示，目前公司除了培養更多年輕人才，未來將透過產學合作，培育更多優秀人才。

由天黑飛至迎接黎明，凌天航空再次完成後送搶命任務。（凌天航空提供）

由天黑飛至迎接黎明，凌天航空再次完成後送搶命任務。（凌天航空提供）

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