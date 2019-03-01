疑預謀來台殺嬰 星國情侶把親女丟廚餘

2019-03-01

臨盆在即 仍搭機來台

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一家環保公司上月26日在一個廚餘桶內發現一具女嬰屍體，全案竟疑是一樁驚悚的跨國殺嬰棄屍案！全案經查，新加坡籍24歲郭姓懷孕女子由23歲王姓男友陪同搭機來台，6天後躲在旅館生下女嬰，馬上把女嬰裝袋丟入廚餘桶，當天火速搭機返星，研判2人想讓腹中兒「消失」，有計畫地來台後生產丟棄，女嬰即使不是被大人直接殺害，也是在袋內悶死，且直接丟進廚餘桶，顯示不給嬰兒一絲存活機會，手法凶殘。

將解剖追女嬰確切死因

警方已透過管道協請星國官方緝拿情侶；至於這對情侶的犯行是直接殺嬰棄屍、與殺嬰無異的裝袋悶死、或另有致死原因，有待解剖釐清。

入境6天 旅館浴室產女

檢警調查，24歲郭女上月19日與同國籍王男從新加坡搭機抵台，轉搭機捷入住台北市西門町武昌街一家旅館，郭女約25日晚間至26日凌晨在旅館浴室產女，2人立即將女嬰連同臍帶、胎盤裝入購物用黑色手提袋，由王拿出去。

警方過濾監視器，王男凌晨3時提著袋子在西門町徒步繞了10多分鐘，將女嬰丟進燒肉店外的廚餘桶，接著到超商買牛奶、零食後回旅館。燒肉店長表示，廚餘桶固定由環保公司收取，王趁暗夜無人看管時將女嬰丟入。

棄屍當天 馬上搭機離台

警方循線追出王男入住的旅館，發現情侶26日中午退房，下午4時搭機離台，已將旅館浴室採集的相關血跡送請比對。超商店員表示，該對情侶每天來買零食、飲料，因口音特殊、女生懷孕，因此對2人有印象，24日以後就只有王男獨自前來購物。

檢視臉書，王、郭2人疑從2013年成為情侶，應是從高中時期就交往，後來均為新加坡某工藝學院學生，他們還PO情侶娃娃，看來感情不錯，沒想到竟預謀來台產女後丟棄。

20多歲大學生 相戀已6年

女嬰上月被發現時，初步檢視遺體無明顯外傷，全案預定本月5日解剖，釐清女嬰是生產死亡、被殺死亡、或裝袋後死亡；一名法界人士依初步案情所示，研判全案恐難逃殺人棄屍罪責。

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