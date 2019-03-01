星國殺嬰唯一死刑 境外犯案同罪

2019-03-01

〔記者吳政峰／台北報導〕曾任檢察官的律師翁偉倫指出，來台產女後逃回母國的兩嫌，台灣或新加坡都有司法管轄權，若依新加坡法令，最後若以謀殺論罪，在該國屬「唯一死刑」之罪。

翁偉倫解釋，新加坡刑法第3條規定，國民的境外犯罪行為視同於境內實施，得於國內接受審判與受罰。另從新加坡刑法觀點來看，若兩名嫌疑人有計畫把嬰兒活生生丟進廚餘桶致死，恐觸犯第302條謀殺罪，處死刑；若兩人一時失慮犯案，非屬謀殺的計畫性殺人，則犯故意致人於死罪，可處無期徒刑或10年以上徒刑。除非郭女產後憂鬱殺嬰，星國考量其情可憫，在第310條特別創設一個婦女殺嬰罪，才可逃死，但仍得面對無期或10年以上的重刑。

若嬰兒死後才遭棄屍，依星國刑法第318條「秘密處置嬰兒屍體隱瞞嬰兒出生罪」，最重可處2年徒刑或罰金。

至於我國刑法，翁偉倫表示，若兩人把嬰兒丟進廚餘桶致死，觸犯第271條殺人罪，可處死刑、無期、10年以上徒刑；若嬰兒死後遺棄，涉犯第247條遺棄屍體罪，可處6月以上、5年以下徒刑。

翁偉倫說，不論何種情況，丟棄嬰兒的王男一定有罪，至於犯下何種罪名，得視未來解剖及司法調查而定；郭女若想脫罪，則得舉證自己對遺棄不知情，才有可能全身而退。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/