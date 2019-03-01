港女命案翻版 逃回星國 無法引渡來台

〔記者吳政峰／台北報導〕新加坡籍王男與郭女來台後產女，把女嬰丟入廚餘桶逃回星國，目的明顯是要讓腹中兒「消失無蹤」，驚悚殘忍行徑與殺人後焚埋屍體無異、若干犯罪情節也與去年2月發生的港女命案相似，都是外籍情侶來台，犯下重罪後火速逃回國籍國，只是後者是殺女友，前者是情侶聯手殘害初生嬰兒。
法務部官員表示，我國與香港、新加坡均未簽訂引渡協定，恐難把兩案嫌疑人引渡來台受審；且依國際慣例，國籍國政府會透過自己的系統進行司法調查，一般不會把國民引渡給外國政府受審。
身懷六甲的港女潘曉穎，去年2月與男友陳同佳來台旅遊被殺，陳把屍體藏入行李箱丟棄捷運竹圍站外，隨即逃回香港，一個月後因盜刷潘女信用卡被港警逮捕。
境外殺人漏洞 港將修法
因香港法令疏漏規範境外殺人罪，港方無法以殺人罪辦陳同佳，只能用竊盜罪羈押，至今近一年無進展，潘女父親多次跨海來台申冤，承辦的士林地檢署也不斷請香港提供司法互助，港府面臨多重壓力，近日宣示將修法解套。
王男與郭女的犯案地同在台灣，我國具司法管轄權，但兩人是新加坡籍，已逃回母國，新加坡也可依國籍主張管轄權，因此本案後續如何進行，得視雙方司法單位協調結果。
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