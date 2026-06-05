涉護航建案取得執照 南市工務局副工程司收押禁見

台南市工務局謝姓官員涉收受建商家電賄賂，護航建案取得執照。謝男被羈押禁見，另6名業者交保。（記者王捷攝）

台南市政府工務局爆貪污案，建管科負責發照的謝姓副工程司，涉收受建商與代辦業者賄賂，台南地檢署發動搜索，今天向法院聲押禁見謝男獲准，另6名業者交保。

謝男承辦台南市建案使用執照的審查核准業務，但他卻疑似收受家電等賄賂，在廉政署接獲檢舉後，由台南地檢署指揮廉政署南部地區調查組，並在昨天前往工務局及業者處所等12處執行搜索，調取審查資料比對。行動中共傳喚謝男等7名被告與5名證人到案，釐清發照過程的不法利益輸送。

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檢方發現，謝男疑似在去年10月至11月間，利用職務收受多家建設公司承辦人，或委託辦照業者給予的淨水器、空氣清淨機、電視暨環繞喇叭等財物，總價值約2萬多元至12萬多元不等。業者藉由上述家電作為對價，換取旗下建案能迅速取得使用執照。

經漏夜訊問，檢察官認謝男涉犯貪污治罪條例收賄罪嫌重大，且有滅證及勾串的疑慮，今天凌晨當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見獲准。涉嫌交付賄賂的陳、王、吳、李、黃與孫姓等6名業者，檢方分別命以30萬元、10萬元、10萬元、10萬元、6萬元及1萬元交保。

南檢指出，公務員依法核發建照，攸關公共安全與行政透明。若因貪念破壞客觀審核機制，將重創政府公信力。機關應強化內部稽核防堵索賄；企業也要嚴格遵守法規，拒絕以行賄手段換取審查便利，公私部門共同努力，才能維護誠信的法治環境。

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