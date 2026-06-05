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    首頁 > 社會

    一審判3個死刑 被害人家屬當庭出拳爆打分屍人魔張介宗

    2026/06/05 17:00 記者黃佳琳／高雄報導
    3名家屬聽完判決後，當庭爆打張介宗。（記者黃佳琳攝）

    3名家屬聽完判決後，當庭爆打張介宗。（記者黃佳琳攝）

    高雄碎屍人魔張介宗涉嫌連續殺害75歲黃姓兄嫂、友人張婦及71歲趙林姓婦人，還將3人分屍，高雄地院國民法官今天下午4點做出裁定，判張介宗3個死刑、褫奪公權終身。張介宗聽完判決後正準備由法警戒護還押看守所，3名被害人家屬悄悄靠近，趁法警不注意時出拳爆打張介宗，張介宗被打倒在地抱著頭，法官急敲法槌制止，法警才趕緊上前拉開家屬。

    3位被害者家屬的委任律師陳宏哲表示，謝謝國民法官判被告3死刑，是法律所能做、對被害家屬最低度的慰藉；張介宗從偵查到審理都否認犯罪，讓被害家屬最無法諒解，此外，另2名被害人至今找不到頭顱，是家屬最深的傷痛。

    陳宏哲指出，張介宗於國民法官審理期間，對於相關指控均以「我不知道、我沒有」回應，甚至對於DNA檢驗、鑑定報告或檢方提出的證據，均稱是偽造和變造的；被害人家屬認為，他既然做了人神共憤的事情，當然要為自己所作所為負責，對於法院判他3個死刑，就是他最該負責的結果。至於家屬追打張介宗，律師指出，情感上可以理解，也相信家屬考慮好後果。

    張介宗一審判3個死刑，當庭遭家屬爆打。（記者黃佳琳攝）

    張介宗一審判3個死刑，當庭遭家屬爆打。（記者黃佳琳攝）

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