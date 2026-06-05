為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「正義之光」背後的淚水 劉宗鑫父盼二審維持原判捍衛警察尊嚴

    2026/06/05 16:43 記者徐聖倫／新北報導
    劉宗鑫的父梘致詞說，希望將兒子的精神不斷傳承下去。（記者徐聖倫攝）

    劉宗鑫的父梘致詞說，希望將兒子的精神不斷傳承下去。（記者徐聖倫攝）

    新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年9月遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞護欄殉職，為紀念劉員英勇，於派出所門口設立紀念銘，傳承其以社會治安為己任之精神。針對女毒蟲陳嘉瑩上訴，案件進入二審，劉父沉重地說，依然希望司法能夠還給劉家一個公道。

    時間回到今年2月11日，當天是一審最後一天，劉員遺孀在法庭上潸然淚下泣訴：「我不要英雄，我只要我的丈夫、女兒的爸爸。」劉父也沉痛地說，兒子的正義被踐踏。他帶著劉母、劉妻在法庭上下跪，要求對陳女判處極刑。

    雖然一審判死，但案經上訴進入高院進入二審，陳女律師主張，陳女育有1子，應要有兒童公約的人權，孩子才不會沒有母親。對此一說法，劉家人當下完全不能接受，劉父說，此案應發揮正義，讓全台灣7萬多名警察能夠在工作上盡心盡力，維持社會治安。

    劉父今天受訪沉痛再次提到，仍然希望維持一審判決，期望司法能夠還給劉家一個公道。今天是兒子的紀年銘揭牌儀式，他希望不要轉移焦點，在今天讓大家好好的追憶為治安犧牲的寶貝兒子。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播