「正義之光」背後的淚水 劉宗鑫父盼二審維持原判捍衛警察尊嚴

劉宗鑫的父梘致詞說，希望將兒子的精神不斷傳承下去。（記者徐聖倫攝）

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年9月遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞護欄殉職，為紀念劉員英勇，於派出所門口設立紀念銘，傳承其以社會治安為己任之精神。針對女毒蟲陳嘉瑩上訴，案件進入二審，劉父沉重地說，依然希望司法能夠還給劉家一個公道。

時間回到今年2月11日，當天是一審最後一天，劉員遺孀在法庭上潸然淚下泣訴：「我不要英雄，我只要我的丈夫、女兒的爸爸。」劉父也沉痛地說，兒子的正義被踐踏。他帶著劉母、劉妻在法庭上下跪，要求對陳女判處極刑。

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雖然一審判死，但案經上訴進入高院進入二審，陳女律師主張，陳女育有1子，應要有兒童公約的人權，孩子才不會沒有母親。對此一說法，劉家人當下完全不能接受，劉父說，此案應發揮正義，讓全台灣7萬多名警察能夠在工作上盡心盡力，維持社會治安。

劉父今天受訪沉痛再次提到，仍然希望維持一審判決，期望司法能夠還給劉家一個公道。今天是兒子的紀年銘揭牌儀式，他希望不要轉移焦點，在今天讓大家好好的追憶為治安犧牲的寶貝兒子。

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