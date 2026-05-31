半年內涉製造數十起車禍 毒駕男「假車禍真詐財」收押

侯男涉嫌以假車禍詐取和解金，警方移送後，南檢聲押獲准。（民眾提供）

侯姓男子半年內發生數十起車禍，並涉嫌向民眾索討和解金。警方清查發現有異，報請台南地檢署偵辦，逮人時更查獲毒品，以毒駕與詐欺罪移送，侯男竟瞎扯運氣差「卡車關」，29日被台南地方法院裁定羈押。

這件假車禍真詐財案，是交通分隊的分隊長發現，他有刑事背景，在整理交通事故資料時察覺數據異常。紀錄顯示，侯男在過去半年內，在不特定道路頻繁與他人發生碰撞，多達數10起，頻率極不合理，警方研判案情不單純，隨即啟動調查，陸續通知與侯男發生車禍的對造民眾前來警局說明經過。

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據調查，侯男是騎著機車在路上尋找下手對象，遇到開車的被害人，侯男疑似會以視線死角的方式，刻意擦撞對方；如果對方騎車，他就會找違規的騎士下手，例如超越停止線、闖紅燈或逆向行駛，刻意與對方發生碰撞，利用對方理虧的心態去詐財。

發生車禍的被害人，都被侯男利用車禍、車損，受到驚嚇為由，向民眾索取3到5000元的和解金，許多民眾為息事寧人，且不願耗時報警，便私下掏錢賠償。侯男食髓知味後，持續以相同手法蓄意製造碰撞，藉假車禍獲取不法利益，受害人數眾多，在警方調查後，有被害人陸續報案。

警方蒐證後報請南檢指揮，專案小組將侯男逮捕歸時，意外查獲安非他命，面對調查，侯男矢口否認蓄意詐財，針對頻繁車禍，自稱運氣很差，可能是「卡車關」才會一直出車禍，最近才想去廟裡化解，警方以涉犯詐欺取財與毒品等罪嫌重大移送，台南地方法院裁定羈押。

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