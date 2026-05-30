高雄廟會遶境衝突 轎班、廟方爆肢體衝突 警逮5人

高雄廟會遶境衝突 轎班、廟方爆肢體衝突，警方強勢壓制化解。（民眾提供）

高市苓雅區永泰路今（30日）晚17時56分多發生遶境衝突，轎班余男（21歲）、黃男因參拜流程及方式與廟方林男（49歲）、林男（29歲）、林男（51歲）發生口角，衍生肢體衝突，幸被警方及時壓制隔離，避免衝突擴大。

苓雅分局於5月30日17時56分在苓雅區永泰路執行廟會遶境安全維護勤務時，發現現場廟會人員發生糾紛，警組當場強勢壓制並隔離雙方。

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經瞭解，轎班余男（21歲）、黃男因參拜流程及方式與廟方林男（49歲）、林男（29歲）、林男（51歲）發生口角，進而衍生肢體衝突。

警方當場將5人強勢逮捕帶返偵辦，後續將根據蒐證影片，持續清查釐清是否有其他人員參與，以嚴正執法，全案依妨害秩序、傷害罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，併依違反社會秩序維護法裁處。

苓雅分局呼籲，民眾遇有爭議，應冷靜以理性平和的態度溝通，並循合法方式解決，或報案由警方到場處置，切勿因一時情緒激動而觸法。

高雄苓雅區廟會遶境衝突，轎班、廟方爆肢體衝突，警方強勢壓制化解。（民眾提供）

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